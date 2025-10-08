Arrestan y acusan a un sospechoso por el mortal incendio de Palisades, según las autoridades

Por Josh Campbell, Veronica Miracle y Andi Babineau, CNN

El residente de Florida, Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado y enfrenta un cargo federal por destrucción de propiedad mediante fuego, según Bill Essayli, fiscal federal interino para el sur de California.

“La investigación sobre el incendio de Palisades de enero de 2025 fue larga, compleja y, como mencioné, extremadamente exhaustiva”, declaró el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, en una conferencia de prensa este miércoles.

El incendio quemó miles de casas y causó la muerte de 12 personas al arrasar el área de Los Ángeles en enero.

La determinación oficial del incendio estaba previamente “bajo investigación”.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró a CNN a principios de este año que existían “algunos indicios de que un incendio provocado sea una posibilidad a la que debemos estar abiertos”.

Quince integrantes del Equipo Nacional de Respuesta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos encabezaron la investigación sobre la “causa y el origen” del incendio, según Tim Jones, subdirector adjunto de la ATF.

El incendio de Palisades comenzó en la mañana del 7 de enero. Seis días antes, se había registrado otro incendio en la misma zona, según imágenes satelitales y grabaciones de despacho analizadas por CNN. Ese incendio había sido reportado como contenido en cuestión de horas por los bomberos locales, después de crecer hasta unas ocho hectáreas, de acuerdo con alertas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que indicó que un equipo permanecería en el lugar para evitar reactivaciones.

La proximidad entre los dos incendios había suscitado interrogantes sobre si los vientos podrían haber reavivado restos humeantes de fuegos artificiales de Año Nuevo y provocado el incendio de Palisades, según reportaron el San Francisco Chronicle y The Washington Post.

De acuerdo con el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, el incendio de Palisades es el noveno más mortal en la historia del estado.

El devastador incendio en Los Ángeles es además el tercero más destructivo en la historia del sur de California: destruyó miles de viviendas y negocios y quemó más de 9.300 hectáreas.

Un experto en clima predijo que el incendio estaría entre los más costosos en la historia de Estados Unidos.

