Una alcaldesa alemana resultó herida en un ataque “atroz” con arma blanca

La alcaldesa electa de una ciudad del oeste de Alemania se encuentra en estado crítico tras ser apuñalada frente a su casa, informaron medios locales este martes.

Iris Stalzer, de 57 años y madre de dos adolescentes, fue hallada con heridas que ponían en riesgo su vida alrededor del mediodía, hora local, en la ciudad de Herdecke, en la región del Ruhr, y fue trasladada en helicóptero a un hospital, informaron las autoridades policiales a CNN.

El canciller Friedrich Merz dijo que su Gobierno había recibido la noticia del “atroz crimen”.

“Tememos por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer, y esperamos su pronta recuperación. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos”, dijo Merz en X.

Stalzer, candidata del Partido Socialdemócrata (SPD), fue elegida alcaldesa de Herdecke en la segunda vuelta electoral del 28 de septiembre. Está previsto que asuma el cargo en noviembre.

La administración de la ciudad de Herdecke dijo estar en “estado de conmoción e incredulidad”, sin ofrecer más detalles del ataque, que fue reportado por el diario sensacionalista Bild y la emisora pública local WDR. Las autoridades no han confirmado un posible motivo.

En los últimos años se han registrado varios ataques contra políticos en Alemania. El país quedó conmocionado por el asesinato en 2019 de Walter Lübcke, un funcionario local que apoyaba las políticas a favor de los refugiados de la entonces canciller Angela Merkel. Lübcke fue asesinado a tiros por un neonazi mientras fumaba en la terraza de su casa. Su atacante cumple actualmente cadena perpetua.

