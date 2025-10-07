Trayectoria del huracán Priscilla: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Priscilla, de categoría 1, podría provocar este martes fuertes lluvias y vientos con ráfagas sobre porciones de Baja California a medida que continúa su lento desplazamiento frente a la costa suroeste de México, según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Según el boletín, a las 11:00 p.m. del lunes (hora del este de EE.UU.), el centro del huracán se localizó a 375 km al oeste de Cabo Corrientes y 425 km sursureste del extremo sur de Baja California.

Priscilla se está moviendo hacia el noroeste a cerca de 15 km/h y se espera una trayectoria continua hacia el noroeste a una velocidad de avance ligeramente más rápida en las próximas horas, mientras el pronóstico indica que el huracán seguiría avanzando en altamar paralelo a la costa del centro-oeste de México y Baja California Sur durante los próximos dos días.

El parte indica que el sistema posee vientos máximos sostenidos de cerca 140 km/h con ráfagas más altas y se prevé un fortalecimiento durante las próximas 24 horas para convertirse en un huracán de categoría 2, seguido de un debilitamiento a mediados de semana.

Desde este martes y hasta el miércoles, se esperan de 2 a 5 centímetros de lluvia en el sur de Baja California Sur, con totales locales de hasta 10 centímetros a medida que las bandas exteriores del huracán alcanzan el área.

De acuerdo con el aviso, las marejadas generadas por Priscilla están afectando porciones de la costa del suroeste y centro-oeste de México, así como partes del litoral de la península del sur de Baja California.

Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas peligrosas para la vida.

El Gobierno de México estableció zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, y se mantiene desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

Esta es la trayectoria prevista:

