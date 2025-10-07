¿Qué es la Ley de Insurrección?

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

El presidente Donald Trump y sus principales asesores están usando la palabra “insurrección” con más frecuencia para describir las protestas contra ICE en lugares como Portland.

Trump también dijo a los periodistas que potencialmente podría invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas a las ciudades estadounidenses.

“Realmente creo que esto es una insurrección verdaderamente criminal”, dijo en la Casa Blanca sobre las protestas en Portland, antes de prometer que haría de la ciudad un lugar seguro.

Su asistente Stephen Miller se refirió a la orden de un juez que prohíbe, por ahora, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland a pesar de las objeciones de los funcionarios locales como “insurrección legal”.

“Hay un esfuerzo por deslegitimar la función central del Gobierno federal de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y nuestra soberanía”, dijo Miller este lunes en una entrevista con Boris Sánchez de CNN.

Es en ese contexto que un periodista le preguntó a Trump si invocaría la Ley de Insurrección para evadir las órdenes de restricción temporales y desplegar tropas de la Guardia Nacional donde los gobernadores y alcaldes no las quieren.

Trump sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas estadounidenses a Portland. Ya ha intentado etiquetar a los manifestantes antifascistas de extrema izquierda, o Antifa, como terroristas nacionales.

“Tenemos una Ley de Insurrección por algo”, dijo Trump el lunes. “Si tuviera que promulgarla, lo haría. Si hubiera muertos, y los tribunales nos estuvieran reteniendo, o gobernadores o alcaldes nos estuvieran reteniendo, claro que lo haría”.

La ley permite el despliegue de tropas en Estados Unidos en ciertas situaciones limitadas. Aprobada por primera vez en 1792, fue modificada por última vez en 1871.

La Ley de Insurrección funciona en conjunto con la Ley Posse Comitatus, que se aprobó en 1878 y prohíbe en general el uso de las fuerzas armadas dentro de Estados Unidos.

Primero, el gobernador o la legislatura de un estado pueden solicitarla.

Eso ocurrió en 1992, la última vez que se invocó la Ley de Insurrección. En aquel entonces, el presidente George H. W. Bush recibió una solicitud del entonces gobernador de California, Pete Wilson, para ayudar a abordar los disturbios en Los Ángeles.

Parece poco probable que las autoridades de Chicago y Portland soliciten ese tipo de ayuda. En cambio, Trump podría, en teoría, afirmar que necesita a las fuerzas armadas para hacer cumplir la autoridad federal.

El lenguaje pertinente incluye algo que parece darle al presidente la palabra final cuando él o ella “considera que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o rebelión contra la autoridad de Estados Unidos, hacen impracticable hacer cumplir las leyes de Estados Unidos en cualquier estado mediante el curso ordinario de los procedimientos judiciales, puede llamar al servicio federal a la milicia de cualquier estado y usar las fuerzas armadas que considere necesarias para hacer cumplir esas leyes o para reprimir la rebelión”.

Los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy invocaron la Ley de Insurrección en contra de los deseos de los gobernadores para facilitar la integración escolar después del histórico fallo de la Corte Suprema en Brown v. Board of Education.

Eisenhower cesó la Guardia Nacional de Arkansas para desplegar la 101.ª División Aerotransportada en Little Rock.

El Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York tiene una lista completa de las 30 invocaciones de la Ley de Insurrección.

