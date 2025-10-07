El 7 de octubre llevó a algunos judíos a dejar Israel. Para otros, el país es un refugio del creciente antisemitismo global

Por Lianne Kolirin, CNN

El 22 de noviembre de 2023, Chantal y Nicky Young cerraron la puerta de su casa en Londres por última vez y abordaron un vuelo a Israel.

Los familiares esperaban en la zona de llegadas de Tel Aviv con un cartel que decía: “Bienvenidos a casa, abuela y abuelo”. Sin embargo, faltaba el menor de sus cinco hijos: Nathanel.

El joven de 20 años murió durante el ataque de Hamas el 7 de octubre. Dos años antes había hecho aliá (el término para la inmigración judía a Israel, que se traduce como “ascendencia”) y estaba sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel en la frontera de Gaza.

“El sueño de Nathanel era que hiciéramos aliá. Había estado buscando una propiedad para nosotros”, dijo a CNN su madre, Chantal, nacida en Francia.

Los Young estaban planeando su mudanza cuando Nathanel murió. “Estábamos en shock”, contó Chantal, de 62 años, quien supervisaba el servicio de comidas en una escuela judía antes de emigrar. “Durante mucho tiempo, no decía que mi hijo había fallecido, decía ‘se fue de viaje’, porque me costaba mucho aceptarlo”.

Los afligidos padres de Nathanel pronto decidieron hacer realidad su sueño adelantando la fecha de mudanza, a pesar de la guerra.

Los Young se encuentran entre los miles de judíos que han hecho aliá en los dos años transcurridos desde los brutales ataques liderados por Hamas.

Algunos lo han hecho por la necesidad de solidarizarse con Israel, otros por el deseo de encontrar refugio ante el creciente antisemitismo en sus países de origen.

Pero el flujo no es unidireccional. A medida que judíos de todo el mundo se han mudado a Israel, muchos israelíes han abandonado el país para establecerse en otros lugares, viéndose incapaces de vivir en medio del conflicto en curso, los desafíos económicos y una sociedad cada vez más polarizada.

El resultado, según Sergio DellaPergola, demógrafo y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha dedicado su carrera a estudiar la migración hacia y desde Israel, es un déficit migratorio neto que habla de una desorientación más amplia tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

“Israel siempre ha sido fundamentalmente un país de inmigración”, declaró a CNN. Pero en 2023, las estadísticas oficiales revelaron un “balance migratorio negativo” poco común, según comentó sobre los datos de la Oficina Central de Estadísticas (CBS) del país.

Unos 80.000 israelíes se marcharon, y solo en octubre de ese año se registraron 15.000. Desde entonces, alrededor de 25.000 han regresado a Israel, mientras que el país recibió a 30.000 nuevos inmigrantes. El resultado es un déficit neto de 25.000, afirmó DellaPergola.

Aunque puede que no parezcan cifras enormes, Israel es un país pequeño con una población total de poco más de 10 millones, de los cuales 7,2 millones son judíos, según DellaPergola.

La CBS acaba de publicar más datos relacionados con la migración hacia y desde Israel hasta septiembre de 2025, que según él pintan un panorama similar al de 2024.

“Lo peor que podría haber pasado ya había pasado, así que no tenía miedo”, dijo Chantal sobre dejar su vida en Gran Bretaña para irse a un país en guerra hace casi dos años. “Cada país tiene sus problemas y no es el país perfecto, pero sentimos que es nuestro país”.

Nicky, de 65 años, que trabajó en atención al cliente durante muchos años, admitió que había estado “más aprensivo”, pero agregó: “Es increíble el apoyo que hemos tenido como familia en duelo en Israel y que todavía recibimos hasta ahora”.

Yocheved Ruttenberg, de 24 años, vivía en Texas y trabajaba en ventas de construcción el 7 de octubre cuando se enteró de los ataques. “Simplemente no podía funcionar”, declaró a CNN. “Pensé: ‘Necesito estar en Israel’”.

Dos semanas después, voló a Israel con 23 enormes bolsas de lona llenas de suministros para los afectados por los ataques, compradas con fondos que ella y un amigo habían recaudado.

“Tres días antes de mi vuelo de regreso, llamé a mi trabajo y renuncié”, dijo. “Tenía toda una vida en Texas, pero no podía irme. Vi una gran necesidad de conectar oportunidades de voluntariado con personas de todo el mundo. Todos querían ayudar y nadie sabía qué hacer”.

Hoy, Ruttenberg vive en Tel Aviv y dirige una próspera organización con una comunidad de 45.000 personas interesadas en oportunidades de voluntariado en Israel. Sigue viajando a Estados Unidos, pero dice haber notado un cambio en el ambiente allí.

“Al bajar del vuelo, me di cuenta de que el ambiente había cambiado drásticamente”, dijo sobre un viaje reciente. “Llevaba una gran estrella de David en el suéter y, de repente, me di cuenta de que no estaba rodeada de gente que apoyara a Israel”.

A lo largo de los siglos, ha habido oleadas de migración judía, impulsadas en gran medida por la persecución.

Si bien el establecimiento del Estado de Israel en 1948 podría haberse considerado el fin del éxodo, algunos se preguntan ahora si la patria judía es el mejor lugar para ellos.

En los últimos dos años, miles de israelíes han optado por trasladarse a lugares donde las sirenas antiaéreas, los ataques terroristas, el servicio militar obligatorio y las protestas antigubernamentales ya no forman parte de su vida cotidiana.

Pero aunque muchos emigrantes israelíes han emprendido nuevas vidas en Chipre, Canadá y Tailandia, según el análisis de DellaPergola, pocos están dispuestos a hablar públicamente, citando una desconfianza en los medios de comunicación y temor al sentimiento antiisraelí.

Una excepción, sin embargo, fue Noy Katsman, un estudiante israelí que realizaba prácticas en Leipzig, Alemania, cuando Hamas atacó.

Entre los muertos se encontraba el hermano de Katsman, Hayim, académico y activista por la paz, asesinado en el kibutz Holit, cerca de Gaza.

Katsman, de 29 años, que no es binario, ahora ha solicitado la ciudadanía en Alemania, un país del que su abuela huyó en la década de 1930.

“No quería irme, pero la situación política es imposible y hay cada vez más discriminación contra los izquierdistas, los activistas y, por supuesto, los palestinos”, dijo Katsman a CNN.

“Había muchos artículos que decían que mi hermano era un activista por la paz y todos los comentarios eran muy desagradables, decían que se lo merecía y que era ingenuo”, dijo Katsman, quien se ha pronunciado repetidamente contra la guerra en los medios internacionales, incluido CNN.

Es obvio que el Estado de Israel está usando nuestro dolor para generar más dolor, y no quiero esto. Me parece terrible. Alguien me escribió diciendo: “No pareces alguien cuyo hermano fue asesinado el 7 de octubre”. Quieren apropiarse de nuestra narrativa.

Sin embargo, los vínculos de Katsman con su hogar perduran, ya que ambos lo visitan regularmente y están estudiando una maestría en estudios culturales y de género en la Universidad Abierta de Israel.

“Si hay paz, regresaría mañana mismo”, dijo Katsman. “Si se acaba el conflicto y se respetan los derechos humanos, claro que me encantaría volver. Amo la tierra, amo a la gente, amo la cultura, pero no amo al Estado”.

Para otros, al ver el aumento de los incidentes de antisemitismo en Europa y otros lugares, Israel se siente como un refugio seguro.

La periodista y escritora judía alemana Mirna Funk, de 44 años, solicitó hacer aliá con su hija dos meses después del 7 de octubre.

Declaró a CNN que llevaba tiempo advirtiendo sobre el aumento del antisemitismo en los medios alemanes, pero la situación empeoró drásticamente.

“Había estado observando y monitoreando este cambio durante aproximadamente 10 años, así que comprendí inmediatamente después del 7 de octubre lo que había presenciado y que las cosas solo empeorarían”, manifestó.

Recibía amenazas de muerte semanalmente y no me sentía segura. No quería que (mi hija) estuviera aislada en una escuela judía, pero era evidente que ya no podía ir a la escuela pública.

Aunque sigue trabajando en medios alemanes, Funk ahora vive en Jaffa, una ciudad con una población mixta judía y árabe, y su hija asiste a una “escuela de convivencia”, donde niños de ambos orígenes estudian juntos. “La vida es mucho más libre”, dijo.

En declaraciones a CNN, DellaPergola, demógrafo de la Universidad Hebrea, destacó que la situación es “muy complicada”, sobre todo porque Israel estaba plagado de divisiones sociales antes del 7 de octubre, como lo ilustran meses de protestas masivas contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, el más derechista en la historia de Israel, y sus políticas.

“Es necesario mirar el presente con una visión a largo plazo y comprender los movimientos migratorios hacia y desde Israel”, indicó. “La imagen general es que la aliá es fundamentalmente una elección ideológica: gente que desea reunirse con su pueblo, su religión y piensa en el futuro de sus hijos, además de la presión del antisemitismo”.

Si bien esto es cierto en algunos casos, afirmó, sus estudios lo han llevado a concluir que las consideraciones económicas suelen ser más importantes. “Se ha demostrado que el principal motor de la migración a Israel es la situación económica en los países de origen. Si la situación en Israel es mejor, Israel resulta más atractivo. Si no, lo es menos”, afirmó.

Yigal Palmor, director de relaciones internacionales de la Agencia Judía para Israel, entidad que facilita la aliá, declaró a CNN: “La gente tiene muchas motivaciones para venir a Israel. El antisemitismo es una de ellas, pero ciertamente no es la única”.

Palmor confirmó la disminución de la aliá, pero dijo que esperaba que fuera más marcada.

“Mucha gente se resiste a venir en este momento, pero otros sienten la necesidad de apoyarnos, convertirse en israelíes y contribuir al país cuando más lo necesita”, manifestó.

DellaPergola ve el cambiante panorama migratorio como parte de una incertidumbre más amplia que siente el pueblo judío en todo el mundo.

Todo el mundo está insatisfecho y temeroso, y cree que hay mejores oportunidades en otros lugares, pero no es cierto. No hay reservistas en Occidente, ni misiles, ni alarmas. Por otro lado, se lee sobre agresiones antisemitas increíbles en países occidentales, sostuvo.

“El pueblo judío se siente muy desorientado”.

