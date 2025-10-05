Trayectoria del huracán Priscilla: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Priscilla se fortaleció en un huracán de Categoría 1 informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) en su boletín intermedio de las 4:00 p.m. ET de este domingo.

Según el reporte, el centro de Priscilla se encuentra a unos 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, México, y a unos 780 kilómetros al sur-sureste del extremo sur de Baja California.

Priscilla se mueve hacia el noroeste a 6 km/h y se espera que mantenga este desplazamiento. Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 120 km/h con ráfagas más fuertes.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 65 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros, según el NHC.

Esta es la trayectoria prevista:

El pronóstico indica que se espera un fortalecimiento en los próximos días, según el NHC, y se Priscilla se convertiría en huracán categoría 2 a finales de esta semana.

Se mantiene una alerta de tormenta tropical desde Punta San Tel a Punta Mita, México, según el boletín del NHC.

