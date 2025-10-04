Nueva actividad de drones retrasa reapertura del aeropuerto de Munich antes del final del Oktoberfest

Por Laura Sharman, CNN

El aeropuerto de Munich, en Alemania, retrasó brevemente el relanzamiento de las operaciones de vuelo este sábado en la mañana, hora local, debido a avistamientos de drones que detuvieran todo el tráfico de la terminal durante varias horas.

Las dos pistas de Munich estuvieron cerradas inicialmente durante la noche del viernes debido a la actividad de drones. Los vuelos se reanudaron el viernes por la mañana temprano, pero se suspendieron esa misma noche tras la presencia de más aparatos.

El aeropuerto reabrió finalmente alrededor de las 7:00 a.m., hora local. Unos 6.500 pasajeros se vieron afectados por el último cierre temporal, con 23 vuelos desviados y 58 cancelaciones y retrasos.

Europa ha estado en vilo en las últimas semanas debido a repetidos avistamientos inexplicables de drones sobre aeropuertos civiles y militares en Dinamarca, Alemania y Noruega.

Y el viernes, funcionarios de defensa en Bélgica informaron que un número no especificado de drones volaron sobre la base militar de Elsenborn del país y hacia la frontera con Alemania.

“Este es el primer incidente de este tipo del que tenemos conocimiento”, declaró a Reuters un portavoz del Ministerio de Defensa de Bélgica.

Munich, una ciudad histórica con más de un millón de habitantes, acoge actualmente su famoso festival de cerveza Oktoberfest, que atrae a millones de visitantes de Alemania y del extranjero.

El cierre del aeropuerto se produjo antes de la final del festival el domingo.

El aeropuerto de Munich dijo que habrá retrasos “en las operaciones durante todo el día”.

Se recomienda a quienes esperan viajar temprano el sábado que verifiquen el estado de su vuelo en los sitios web de las aerolíneas antes de llegar al aeropuerto.

CNN se ha comunicado con la policía estatal de Baviera, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania y la agencia de inteligencia nacional de Alemania para solicitar comentarios.

Munich se convierte en el último aeropuerto europeo en cerrar por presencia de drones en las inmediaciones.

Una oleada de avistamientos en varios aeropuertos de Dinamarca y Noruega en las últimas semanas afectó a decenas de miles de pasajeros.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, manifestó que si bien las autoridades no pueden concluir quién estaba detrás de los recientes avistamientos de drones en el país, “al menos podemos concluir que hay un país principalmente que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese es Rusia”.

El Kremlin ha negado previamente su participación en los incidentes de los drones.

Dinamarca prohibió más tarde todos los vuelos de drones civiles en su espacio aéreo mientras se preparaba para albergar una cumbre de líderes europeos en Copenhague esta semana para discutir el apoyo a Ucrania en su lucha contra Rusia y el fortalecimiento de la seguridad europea.

En la cumbre europea se esperaba que los líderes discutieran varias medidas destinadas a proteger los cielos del continente, incluida una iniciativa emblemática: un “muro de drones”.

Esta iniciativa no sería un muro físico, sino una red estratificada de sistemas de detección e interceptación, aprovechando las capacidades antidrones de cada miembro de la UE.

