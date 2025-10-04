Mario Guevara, periodista deportado desde EE.UU., dice a CNN que buscará “comenzar de cero” en El Salvador

Por Rey Rodríguez y Mauricio Torres, CNN en Español

Un día después de ser deportado desde Estados Unidos a El Salvador, el periodista Mario Guevara dijo este sábado a CNN que buscará “comenzar de cero” en su país natal, donde planea continuar con su espacio Noticias MG, que distribuye contenido a través de un sitio web y plataformas de redes sociales.

En entrevista con el programa Mirador Mundial, de CNN en Español, Guevara contó que el viernes llegó a El Salvador “con los ánimos bajos” y “humillado”, porque dejó a su familia y la mayor parte de sus pertenencias en Estados Unidos, donde vivió 22 años y adquirió reconocimiento por su cobertura de redadas y otros asuntos migratorios.

Guevara fue detenido en junio mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump en el área de Atlanta, Georgia.

Fue acusado de transitar de forma inadecuada en una vía para un peatón, obstrucción de agentes de la ley y reunirse de forma ilegal. Esos cargos fueron desestimados en julio, pero siguió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Guevara y sus abogados dicen que tenía permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos, pero la Junta de Apelaciones de Inmigración ordenó su deportación con base en una solicitud de estatus legal rechazada en 2012. Aunque Guevara y sus abogados trataron de evitar que fuera deportado, una corte federal de apelaciones rechazó esta semana su petición de emergencia y este viernes salió hacia El Salvador en un vuelo desde Louisiana.

“No pudimos ganarle a Goliat, lastimosamente”, dijo Guevara este sábado sobre el proceso legal que perdieron él y sus abogados.

“Honestamente, jamás me imaginé que iba a terminar en mi país deportado (…) Creo que por alguna razón hoy me tocó a mí. Las mismas historias que yo había cubierto, durante mucho tiempo, me tocó a mí ser protagonista”, expuso.

Guevara, quien dice que estaba arreglando su estatus, considera que fue deportado en represalia por su trabajo periodístico y su cobertura sobre redadas y asuntos migratorios.

El viernes, la Casa Blanca defendió la deportación de Guevara. En una declaración enviada a CNN, aseguró que Guevara fue detenido por obstruir la ley y deportado porque es un inmigrante indocumentado con una orden de deportación emitida por un juez en 2012. Durante la entrevista de este sábado, Guevara rechazó esto y dijo que los argumentos que dio la Casa Blanca no son ciertos.

Tras la batalla perdida, Guevara señaló que está pensando en cómo continuar con su vida.

“Las autoridades (de El Salvador) me hicieron sentirme como en casa. Entonces, eso es bueno, porque me da una esperanza de poder comenzar de cero otra vez, con la posibilidad de hacer mejor las cosas, no cometer los mismos errores que cometí en el pasado”, dijo el periodista, cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como emblemático de la política migratoria del presidente Trump.

