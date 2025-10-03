Por qué algunos republicanos se resisten a los despidos de Trump durante el cierre del Gobierno

Análisis de Aaron Blake, CNN

El senador republicano Mike Lee hizo un comentario polémico el miércoles por la noche sobre los demócratas y el cierre del Gobierno.

“Les va a perjudicar”, dijo el senador de Utah. “Porque Russ Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), ha estado soñando con este momento, preparándolo, desde la pubertad”.

Añadió: “Esta será la peor pesadilla de los demócratas”.

Lee se refería a las amenazas y acciones del Gobierno de Trump de usar el cierre para atacar a los empleados federales y a las iniciativas que, según ellos, son las favoritas de los demócratas. Ni Vought ni el presidente Donald Trump han sido sutiles en cuanto a su intención de hacerlo. Trump ha dicho que le ha encomendado a Vought la tarea de determinar qué “agencias demócratas” recortar. Y Vought ya ha anunciado una serie de suspensiones de fondos dirigidas a 16 estados, todos ellos demócratas.

Pero el jueves, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ofreció una visión de las motivaciones de Vought casi diametralmente opuesta a la de Lee.

“Russ hace esto a regañadientes”, dijo el republicano de Luisiana.

“No le gusta”, añadió.

Y por si Johnson no había sido claro las dos primeras veces, agregó: “No es una tarea agradable, y no disfruta de esa responsabilidad”.

La declaración de Johnson pone de relieve la aparente inquietud de algunos republicanos ante los descarados intentos del Gobierno de Trump por instrumentalizar políticamente el cierre.

El temor a que Trump utilice el cierre para recortar partidas que “no se alinean con los valores del presidente”, como anticipó el jueves la secretaria de prensa Karoline Leavitt, fue una de las principales razones por las que los demócratas cedieron durante el último debate sobre el cierre a principios de este año.

Pero esta vez, los demócratas decidieron actuar diferente. Y hay indicios de que algunos republicanos se están acobardando ante la posibilidad de que el Gobierno cumpla con sus amenazas.

El senador Kevin Cramer, de Dakota del Norte, ha sido especialmente directo al respecto.

En sus comentarios del miércoles, advirtió que esta iniciativa podría costarles a los republicanos la “superioridad moral” en un debate sobre el cierre del Gobierno que, de otro modo, deberían ganar.

“Existen ramificaciones políticas que podrían causar una reacción negativa”, declaró Cramer a Manu Raju de CNN, y añadió: “Simplemente no me gusta desperdiciar ese capital político”.

La senadora Susan Collins, de Maine, calificó de “totalmente inaceptable” el recorte de US$ 18.000 millones en proyectos de infraestructura por parte del Gobierno en Nueva York, sede de los principales demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El representante Mike Lawler, de Nueva York, criticó públicamente la misma medida.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, declaró a Reuters que la administración debe ser “muy cuidadosa con eso, porque pueden crear un ambiente tóxico”.

E incluso el líder de la mayoría del Senado, John Thune, parece haber lanzado una señal de alerta.

Cuando Politico le preguntó el jueves si las decisiones de Vought estaban enturbiando el panorama político, el republicano de Dakota del Sur respondió: “Lo único que diría al respecto es que sí, y no controlamos lo que va a hacer”.

Hay dos maneras de interpretar esto.

Una es que se trata de una especie de rutina entre un policía bueno y un policía malo. Los legisladores que necesitan encontrar una salida a este cierre pueden mantener relaciones amistosas con sus homólogos demócratas sugiriendo sutilmente que este no es su enfoque preferido, incluso mientras los responsables de los recortes imponen medidas drásticas.

Pero la otra es que los republicanos genuinamente teman lo que esto podría presagiar y que estén instando sutilmente al Gobierno a dar marcha atrás.

Y en la medida en que sea esto último, podrían tener buenas razones para temer una repetición de los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Después de todo, DOGE terminó siendo ampliamente impopular entre el público, y su arquitecto, Elon Musk, aún más.

Una encuesta de CNN realizada en marzo mostró que el 62 % de los estadounidenses (frente al 37 %) temía que los recortes a DOGE fueran excesivos y que se cerraran importantes programas del Gobierno federal.

Otras encuestas han mostrado que aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaban al DOGE. La encuesta más reciente, realizada en junio por la Universidad de Quinnipiac, mostró que estas opiniones negativas se han mantenido prácticamente en el mismo nivel. Aproximadamente el doble de estadounidenses calificaron el desempeño de Musk y DOGE de “malo” (45 %) contra los que lo consideran “excelente” (20%).

Y más allá de eso, está la dinámica electoral.

Si bien los 16 estados contra los que Vought apuntó el miércoles eran todos demócratas, esos estados también albergan, de forma desproporcionada, lo que se prevé serán contiendas reñidas por la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de 2026.

De hecho, de los 39 distritos de la Cámara de Representantes calificados como “impredecibles” o con una ligera inclinación hacia uno de los partidos según el Informe Político Cook, más del 40 % se encontraban en esos 16 estados.

Los recortes de DOGE también fueron una subtrama importante en la que quizás sea la elección más importante de 2025 hasta la fecha: la carrera por la Corte Suprema de Wisconsin. Después de que Musk se metiera en esa contienda, el candidato alineado con los demócratas ganó por 10 puntos.

Trump también ha tenido poco cuidado en presentar los recortes relacionados con el cierre de forma atractiva. Quizás la mejor prueba de ello fue su mensaje del jueves por la mañana en Truth Social, en el que describió a Vought como “famoso por el PROYECTO 2025”.

Más bien infame. El Proyecto 2025 fue un lastre en 2024. Una encuesta al final de la campaña mostró que el 57 % de los votantes registrados tenía una opinión negativa del manual de la Fundación Heritage, en comparación con solo el 4 % que tenía una opinión positiva. Trump básicamente intentó repudiarlo por completo, al menos públicamente durante la campaña.

Desde entonces, el presidente ha contratado a muchas figuras prominentes involucradas en el Proyecto 2025. Y a pesar de su supuesto distanciamiento, la huella del proyecto está presente en toda su administración.

Pero si bien eso ha ayudado a Trump a expandir su poder, su estilo de actuar con rapidez y romper con todo no le ha hecho muchos favores políticos al Partido Republicano.

Los demócratas parecen haber aceptado la idea de dejar que las amenazas de Trump se cumplan y desafiar a la administración a hacer lo peor que pueda. El miércoles, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, incluso respondió a la suspensión de la financiación de infraestructura de Nueva York por parte de Vought, ridiculizando sus “amenazas infundadas”.

Es un juego de la gallina dentro de un juego más amplio: el cierre del Gobierno. Ahora veremos quién tenía razón.

