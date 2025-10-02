Trayectoria del huracán Imelda: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN en Español

El huracán Imelda, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h, se encuentra en la madrugada de este jueves al este-noreste de Bermuda, tras haber rozado el archipiélago con lluvias intensas y ráfagas de viento durante la jornada del miércoles.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), a las 2:00 de la madrugada (hora local) el centro del ciclón se localizaba en la latitud 32.6 Norte y longitud 63.5 Oeste, aproximadamente a 125 kilómetros al este-noreste de Bermuda, desplazándose con rapidez hacia el este-noreste a unos 48 km/h.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las condiciones en la isla mejorarán en las próximas horas a medida que el sistema se aleje, aunque se mantienen advertencias por oleaje peligroso y vientos en ráfagas.

Imelda continúa su trayectoria hacia aguas abiertas del Atlántico y no representa, por el momento, una amenaza directa para territorios poblados. Sin embargo, los expertos del NHC advierten que el huracán podría seguir generando mar de fondo y corrientes de resaca a lo largo de la costa este de Estados Unidos en los próximos días.

Esta es la trayectoria de Imelda:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.