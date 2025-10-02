Por qué la promesa de Trump de defender a Qatar es tan extraordinaria

Análisis de Aaron Blake

El presidente Donald Trump ha otorgado a la nación de Qatar una notable garantía de seguridad que podría incluir acudir en su defensa militarmente.

En un decreto fechada a principios de esta semana, Trump declaró que Estados Unidos considerará cualquier ataque al territorio, soberanía o infraestructura crítica de Qatar “como una amenaza para la paz y la seguridad de los propios Estados Unidos”.

Y quizás lo más crucial, el decreto sugiere que Estados Unidos podría acudir en defensa de Qatar militarmente.

“En caso de tal ataque, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas —incluyendo diplomáticas, económicas y, si es necesario, militares— para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar y para restaurar la paz y la estabilidad”, dice el decreto.

Este es un desarrollo extraordinario en las controvertidas relaciones de Trump con Medio Oriente, por varias razones.

Cabe destacar que el lenguaje del decreto se asemeja mucho a la garantía de seguridad que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) otorga a los países miembros. (Qatar no está en la OTAN, aunque el Gobierno de Biden en 2022 lo designó como un importante aliado fuera de la OTAN).

El Artículo 5 de la OTAN dice que las naciones miembros, como Estados Unidos, acuerdan que un ataque armado contra uno de ellos “será considerado un ataque contra todos”.

También dice que los miembros “ayudarán a la parte o partes atacadas tomando” las acciones necesarias “incluido el uso de la fuerza armada, para restaurar y mantener la seguridad de la zona del Atlántico Norte”.

El decreto de Trump no se compromete tan firmemente a una respuesta militar si Qatar es atacado (por razones que abordaremos). Pero tratar los ataques a Qatar, en efecto, como amenazas a Estados Unidos eleva la relación con este aliado árabe a otro nivel.

Sin embargo, existen diferencias clave entre esto y la garantía de seguridad de la OTAN. La principal es que Trump está haciendo esto unilateralmente, mediante un decreto.

Eso es significativo porque significa que esto no es un tratado legalmente vinculante y ratificado, es decir, uno que requiera la aprobación del Senado de los Estados Unidos. Es, en efecto, una promesa que Trump está haciendo usando el poder de su cargo. Y no es algo a lo que los futuros presidentes estén obligados a adherirse.

Pero el hecho de que Trump esté haciendo esto unilateralmente es, en sí mismo, notable. La Constitución otorga explícitamente el poder sobre los tratados al Senado, y aquí está el presidente eludiendo al Congreso en algo tan serio como comprometer potencialmente a las fuerzas armadas de Estados Unidos en una guerra.

Trump ha eludido al Congreso en muchas cosas que normalmente están bajo su jurisdicción, sobre todo las tarifas que actualmente están siendo decididas por la Corte Suprema. Y, en su mayoría, ha tenido éxito gracias a la aquiescencia de los republicanos en el Congreso. A menudo no quieren desafiarlo.

Pero, una vez más, Trump está poniendo a prueba los límites.

Eso no solo se debe a que Trump está asumiendo un poder que tradicionalmente pertenece al Senado, sino porque está haciendo una garantía de seguridad en nombre de un país del que muchos republicanos desconfían bastante.

Una gran pregunta es si los republicanos en el Congreso y los conservadores en general realmente harán —o al menos dirán— algo sobre el hecho de que Trump los haya dejado de lado con este decreto sobre Qatar.

Los republicanos se han quejado durante años sobre los supuestos abusos de derechos humanos de Qatar y sus conexiones con grupos que ellos señalan como terroristas, incluyendo a la Hermandad Musulmana y Hamas. Esas preocupaciones salieron a la luz a principios de este año cuando Trump aceptó controvertidamente un jet qatarí de US$ 400 millones que eventualmente se usaría como el nuevo Air Force One.

“Yo no voy a volar en un avión qatarí”, dijo el senador Rick Scott de Florida en ese momento. “Ellos apoyan a Hamas”.

“Yo estaría revisando si hay micrófonos ocultos, eso es lo que estaría revisando”, dijo la senadora Shelley Moore Capito de Virginia Occidental.

La activista de derecha Laura Loomer, quien ha tenido influencia con el presidente, criticó fuertemente el acuerdo, sugiriendo que Trump debería enfocarse en designar a la Hermandad Musulmana como terroristas.

Incluso tan recientemente como el martes por la noche, el senador Ted Cruz de Texas sugirió que Qatar podría estar financiando en secreto a Antifa en Estados Unidos.

Una encuesta de 2023 realizada por The Washington Post y la Universidad de Maryland mostró que los estadounidenses en general, e incluso los republicanos, tenían una visión netamente negativa de Qatar. (La encuesta hizo la pregunta en el contexto de la creciente participación de Qatar en el mundo deportivo, lo que los críticos denominan “sportswashing”).

Y entre esos republicanos que alguna vez expresaron profundas sospechas sobre Qatar: el propio Trump.

“La nación de Qatar ha sido históricamente un financiador del terrorismo a un nivel muy alto”, dijo en 2017, mientras instaba a Qatar a “poner fin a su financiamiento” de la “ideología extremista”.

Uno de los conservadores que criticó el avión donado por Qatar fue el podcaster Ben Shapiro, quien dijo que equivalía a aceptar “regalos de personas que apoyan a Hamas, la Hermandad Musulmana, Al Jazeera, y todos los demás”.

Luego Shapiro agregó: “Eso no es ‘America First’”.

Y ese es el otro problema aquí. No solo es difícil conciliar la garantía de seguridad a Qatar con que Trump se quejara de que financiaba el terrorismo hace menos de una década. Sino que también es discordante junto a su agenda de “America First”.

Trump ha ridiculizado anteriormente el concepto de garantías de seguridad e incluso ha sugerido intermitentemente que Estados Unidos podría no acatar el Artículo 5 de la OTAN.

En 2018, sugirió que tener que proteger a una nación miembro pequeña de la OTAN como Montenegro podría escalar las cosas hasta niveles de “Tercera Guerra Mundial”.

Es simplemente la última evidencia de un presidente que se ha vuelto cada vez más militarista y más abierto, al menos, a amenazar con involucrar a Estados Unidos en conflictos extranjeros.

Esto también es una garantía de seguridad en una región sumamente combustible.

Trump está prometiendo acudir en ayuda de un país donde Israel lanzó ataques hace menos de un mes (contra líderes de Hamas en Doha) y que Irán atacó hace menos de tres meses. De hecho, Qatar se ha encontrado regularmente envuelto en conflictos en Medio Oriente.

Tan recientemente como en 2017, Qatar también estuvo envuelto en la peor crisis diplomática en Medio Oriente en décadas. En ese momento, otras naciones importantes cortaron lazos con Qatar debido a su supuesto apoyo al terrorismo y a una desestabilización más amplia de la región.

Hay razones geopolíticas para mantener una alianza cercana con Qatar, algo que tanto administraciones republicanas como demócratas han reconocido en los últimos años. Qatar también ha desempeñado un papel importante en los intentos de Trump de forjar un acuerdo de paz en Gaza.

(Esta semana, Trump presentó su plan de 20 puntos para la paz en el enclave, que no incluía una disposición de una versión anterior que decía que Israel no atacaría a Qatar).

Pero la medida de Trump no solo está forjando un vínculo controvertido y mucho más cercano; lo está forjando en una región donde podría ser llamado a cumplir esta promesa.

La situación también resurge los propios lazos controvertidos de Trump y su familia con Qatar, una nación que claramente ha buscado ganarse el favor del presidente. La aceptación del jet qatarí es especialmente delicada dado que Trump ha dicho que el avión de lujo será transferido a su biblioteca presidencial después de que termine su mandato, en lugar de permanecer en uso por el Gobierno de Estados Unidos.

Y en abril, la Organización Trump anunció planes para un resort de golf con la marca Trump en Qatar, que fue apoyado por una firma respaldada por el fondo soberano de Qatar.

The New York Times informó hace dos semanas que la controvertida venta de valiosos chips de inteligencia artificial de Trump a los Emiratos Árabes Unidos coincidió de manera muy sospechosa con un lucrativo acuerdo de criptomonedas con los emiratíes.

Trump y sus negocios personales han mezclado claramente las líneas entre los asuntos gubernamentales y los intereses personales en el Medio Oriente. La Casa Blanca negó conflictos de interés al Times, diciendo que un negociador clave, Steve Witkoff, estaba “trabajando con funcionarios de ética y asesores para asegurar que cumple plenamente con las normas”.

El decreto sobre Qatar también plantea todo tipo de preguntas, algunas de las cuales tienen que ver con las conexiones entre posibles beneficios personales y acciones oficiales del Gobierno.

Qatar le ha dado a Trump algunos regalos extraordinarios. Ahora parece que él le ha devuelto uno.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.