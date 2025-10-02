Al menos dos personas murieron en un apuñalamiento durante Yom Kippur en una sinagoga de Manchester, según la Policía local

Por Peter Wilkinson y Sana Noor Haq, CNN

Al menos dos personas murieron en un ataque con apuñalamiento frente a una sinagoga en Manchester, en el norte de Inglaterra, en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Otras tres personas se encuentran en estado grave tras el incidente ocurrido en Crumpsall, en el norte de la ciudad, en el que un coche atropelló a un grupo de personas y un hombre fue apuñalado. Se cree que el presunto atacante murió tras recibir disparos de agentes armados, según la Policía de Manchester.

“La Policía acudió a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Crumpsall, a las 9:31 a.m. por un ciudadano que declaró haber presenciado cómo un coche se dirigía hacia la gente y cómo un hombre había sido apuñalado”, dijo la fuerza en un comunicado.

Yom Kippur es una época en la que las sinagogas suelen estar muy concurridas. Los líderes religiosos celebran servicios durante todo el día para que los judíos practicantes recen en introspección, ya sea pidiendo perdón o expresando arrepentimiento por los pecados cometidos durante el último año.

La Policía del Gran Manchester declaró PLATO, un código nacional utilizado cuando se despliegan agentes armados de todo el cuerpo policial en el lugar de un ataque, según pudo saber CNN.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el despliegue de “recursos policiales adicionales” en sinagogas de todo el país, según la agencia de noticias PA Media.

Cuatro hospitales de la zona se encuentran “confinados” tras el ataque, según el medio local Manchester Evening News.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, declaró el primer ministro en una publicación en X. “Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados”.

Starmer regresará al Reino Unido temprano tras una reunión de seguridad con líderes europeos en la capital danesa, Copenhague, para presidir una reunión liderada por el comité Cobra del gobierno británico, un grupo interdepartamental convocado en situaciones de emergencia nacional, según informó la agencia de noticias PA Media.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, instó a la población a evitar la zona tras el “grave incidente”.

“Obviamente, lo que todos queremos saber es cómo está la gente de nuestra comunidad judía en este momento”, declaró a BBC Radio Manchester.

“Solo puedo imaginar cómo se sentirá la gente al escuchar esta noticia, el miedo que traerá”, añadió Burnham.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.