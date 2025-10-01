El FC Barcelona de Lamine Yamal sufrió una derrota agónica ante el PSG por la Champions League: ¿qué sigue para los culés?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El FC Barcelona sufrió este miércoles una derrota de esas que duelen. En el estadio Lluís Companys, los blaugranas cayeron ante el último campeón de Europa por 2 a 1, en un duelo válido por la segunda jornada de la Champions League 2025/2026.

En la previa, a pesar del poderío rival, parecía que los culés partían con cierta ventaja. Es que los parisinos no contaban con ninguno de sus habituales delanteros: Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué estaban ausentes por lesión. Sin embargo, esa “ventaja” no se vio en el campo de juego.

El Barcelona comenzó teniendo el protagonismo del partido y estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos, ante un PSG que le costaba asentarse en el desarrollo. Esa superioridad se vio recompensada a los 19 minutos, cuando una triangulación perfecta entre Lamine Yamal, Dani Olmo y Marcus Rashford terminó con Ferrán Torres empujando la pelota al gol.

Parecía que el Barcelona tenía todo dado para completar una gran jornada, pero el entusiasmo no duró demasiado. Los parisinos se acomodaron en el terreno de juego y empezaron a lastimar con sus juveniles atacantes. Barcola resolvió mal un par de veces hasta que decidió cederle el protagonismo a Senny Mayulu, quien quedó libre entre los centrales tras un pase de Nuno Mendes y marcó el 1-1 a los 38 minutos.

El Barcelona nunca pudo recuperarse del todo de ese golpe. Lo intentó con Lamine Yamal recostado sobre la derecha del ataque, pero al joven extremo culé lo controlaron a base de buena defensa y los infaltables agarrones de camiseta.

Durante el cierre del primer tiempo y gran parte del segundo, lo que se vio fue a un París Saint-Germain dueño del balón, con el siempre presente Vitinha marcando los tiempos del partido. Así fue que la visita no solo sufrió poco en defensa, sino que tuvo también las mejores chances para adelantarse en el marcador.

Tanto Mayulu como Ibrahim Mbaye parecieron siempre más peligrosos que Ferrán Torres, Lamine y compañía, en un Barcelona que sintió, y mucho, la ausencia de Raphinha, también por lesión.

La noche no era buena para los culés y sobre el cierre llegó el cachetazo final: Hakimi avanzó solo por el costado derecho del campo y dejó de cara al gol a Gonzalo Ramos, quien selló el 2-1 ante un Barcelona que, a pesar del aval del VAR, reclamaba fuera de juego.

La derrota deja herido a un Barcelona que llegaba a pura sonrisa a este duelo, luego de recuperar el fin de semana el liderato en la LaLiga. En la Champions se le abre ahora otro panorama, ya que deberá ganar sus próximos compromisos ante el Olympiacos griego (en casa) y el Brujas belga (de visitante) para llegar con algo de aire al partido frente al Chelsea, siempre con el objetivo de clasificar directamente a los octavos de final.

5 de octubre vs. Sevilla (V) por LaLiga.

18 de octubre vs. Girona (L) por LaLiga.

21 de octubre vs. Olympiacos (L) por la Champions League.

26 de octubre vs. Real Madrid (V) por LaLiga.

