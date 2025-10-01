EE.UU. y Brasil confirman que hay negociaciones en marcha para un posible encuentro Trump-Lula da Silva

Por Mauricio Torres y Manuela Castro, CNN en Español

Los gobiernos de Estados Unidos y Brasil están en negociaciones para un posible encuentro entre los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, dijeron a CNN este miércoles un funcionario de la Casa Blanca y la Presidencia de Brasil, sin dar detalles sobre el proceso.

Estos acercamientos entre ambos mandatarios se producen una semana después de que ambos coincidieran en la Asamblea General de la ONU donde, según Trump, hablaron durante solo unos segundos y tuvieron “una química excelente”. Trump también dijo que había acordado tener una reunión con Lula, sin dar más detalles, lo cual no fue confirmado en ese momento por Brasilia.

El breve encuentro que ambos mandatarios tuvieron en la ONU y los acercamientos para una eventual reunión representan un giro respecto de las tensiones que Trump y Lula da Silva han mantenido durante los últimos meses.

Trump ha criticado el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado político suyo que en septiembre fue condenado a 27 años con tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, cargos que Bolsonaro rechaza.

Para Trump, el proceso penal contra Bolsonaro fue una persecución política y su Gobierno incluso sancionó al juez que condujo el caso, Alexandre de Moraes.

En tanto, Lula da Silva ha criticado las declaraciones de Trump sobre el juicio contra Bolsonaro, que consideró una intervención en los asuntos de su país. En una entrevista en julio con Christiane Amanpour para CNN, dijo que el mandatario estadounidense no fue elegido “para ser el emperador del mundo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.