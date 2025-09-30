Trump advierte a Venezuela que monitoreará “muy seriamente” los cárteles que entran por tierra a EE.UU.

Por CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que monitoreará “muy seriamente” a los cárteles que entran por tierra al país, luego de lanzar al menos tres ataques contra tres embarcaciones en aguas del Caribe que supuestamente llevaban droga desde Venezuela a territorio estadounidense.

“Veremos qué pasa con Venezuela”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca, en camino a una inusual reunión con cientos de altos mandos militares.

“Golpeamos varios botes (…), y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque fue letal. Y ahora vamos a mirar a los cárteles. Vamos a mirar muy seriamente a los cárteles que vienen por tierra”, declaró, en medio de la escalada de tensiones con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red de narcotráfico.

“Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas. Y han sido muy, muy peligrosos, así que ya veremos qué pasa con Venezuela”, reiteró Trump, sin explicar si hablaba de posibles maniobras en territorio venezolano o en otras partes de la ruta hacia EE.UU.

Maduro, quien niega categóricamente las acusaciones de Washington sobre narcotráfico, ha firmado un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como “amenazas” estadounidenses. El Gobierno venezolano explicó que la medida “se activaría de manera inmediata” en caso de “cualquier tipo de agresión” contra Venezuela.

Caracas ha rechazado el despliegue militar que mantiene Washington en el Caribe. El canciller Yván Gil dijo el viernes en la Asamblea General de la ONU que su país enfrenta “una amenaza militar absolutamente ilegal” por parte de Estados Unidos, que afirma que las maniobras son para combatir el tráfico de drogas.

