Petro dice que Trump “merece” la cárcel por ser “cómplice de un genocidio”

Por CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece ir a la cárcel si continúa apoyando la ofensiva de Israel en Gaza, en un nuevo episodio del enfrentamiento diplomático entre Washington y Bogotá.

“Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer”, manifestó Petro en una reunión del consejo de ministros, que fue transmitida y contaba con banderas palestinas en la sala.

El mandatario acusó a Estados Unidos de no reconocer el derecho internacional por no haber arrestado a Netanyahu cuando viajó a Nueva York. “El Estatuto de Roma describe cuáles son los crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra” para llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional (CPI), expresó, por lo que reiteró que “Trump se vuelve cómplice”.

Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la CPI.

CNN contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre las expresiones de Petro y espera una respuesta.

Petro también se refirió a la decisión del Departamento de Estado de EE.UU. de retirarle el visado por instar a soldados de ese país “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, durante una manifestación propalestina en Nueva York.

El presidente ratificó su planteamiento y calificó la medida como “una estupidez”.

“Está quebrando el derecho internacional y no tiene derecho a quitarle la visa a nadie que vaya a hablar a Naciones Unidas o sobre temas que están en la discusión de Naciones Unidas. Esa es la ley mundial (…) Si Trump olvida eso o no le cuentan ni no lee, pues que alguien le lea”, expresó.

El lunes, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, defendió en entrevista con Fernando del Rincón el argumento de que las declaraciones de Petro se dieron en el marco de la protección de su visita a las Naciones Unidas y que seguía “cobijado” por las protecciones diplomáticas de su participación en la Asamblea General.

En la reunión de ministros, Petro dijo también que las Naciones Unidas “no pueden arrodillarse” a un gobierno que “está siendo cómplice de genocidio”, por lo que pidió mayor acción. “Ya veremos si nos quedamos solos o no”, comentó el mandatario, que no hizo referencia en su alocución al plan presentado por EE.UU. para Gaza.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de EFE