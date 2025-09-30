Hollywood está furioso por la aparición de una nueva “actriz de inteligencia artificial”

Por Clare Duffy, CNN

Tras la intensa reacción de los actores humanos ante una “actriz” generada por inteligencia artificial, la creadora del personaje declaró que no pretende reemplazar a las personas. Sin embargo, muchos en Hollywood todavía no lo creen.

Esta es la disputa más reciente en la industria cinematográfica, que se generó por una tecnología que a muchos creativos les preocupa que les haya robado su trabajo y que, con el tiempo, pueda reemplazarlos.

“Tilly Norwood” parece una joven de cabello castaño ondulado y piel clara que, desde febrero, publica en Instagram como cualquier otra influencer de la Generación Z. Está buscando una carrera como actriz y recientemente publicó sobre hacer “pruebas de pantalla” con la esperanza de conseguir un trabajo. Pero Tilly Norwood no es una persona real, sino una creación de IA de Eline Van Der Velden, fundadora de la startup de IA Particle6, que afirma crear “contenido digital” para cine y televisión.

En una publicación reciente, AI Tilly presumió: “En 20 segundos luché contra monstruos, escapé de explosiones, te vendí un coche y casi gané un Oscar. ¡Todo en un día de trabajo… literalmente! Encuentra una actriz que pueda hacerlo todo”, junto con el hashtag #AIActress.

Pero el proyecto desató una oleada de críticas después de que el medio de noticias de Hollywood Deadline informara el sábado que agentes de talentos buscaban contratar a Tilly como actriz y que los estudios cinematográficos estaban adoptando discretamente el contenido generado por IA. La cuenta de Instagram de Tilly acumuló cientos de comentarios de indignación, incluyendo algunos de las figuras más importantes de Hollywood.

“Vaya… no, gracias”, dijo la actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, en un comentario.

“Esto es increíblemente desconsiderado y francamente perturbador”, escribió el actor Cameron Cowperthwaite, quien apareció en “Shameless” y “American Horror Story”. “Espero que esto sea contraproducente en todos los sentidos, humanamente imposible”.

Ralph Ineson, quien actuó en “Nosferatu” y otras películas, respondió a la noticia del proyecto con una concisa publicación: “Vete a la mie***”.

En una declaración publicada en su cuenta de Instagram y en la de Tilly, Van Der Velden respondió a la reacción diciendo que Tilly no está destinada a reemplazar a los actores humanos.

“A quienes han expresado su enojo por la creación de nuestro personaje de IA, Tilly Norwood: ella no reemplaza a un ser humano, sino que es una obra creativa, una obra de arte”, dijo Van Der Velden. “Así como la animación, los títeres o la técnica de imágenes generadas por ordenador abrieron nuevas posibilidades sin restarle importancia a la actuación en vivo, la IA ofrece otra forma de imaginar y construir historias”.

Y añadió: “Los personajes de IA deberían ser juzgados como parte de su propio género, por sus propios méritos, en lugar de compararlos directamente con actores humanos”.

Pero esto puede ser un pequeño consuelo para los actores que argumentan que creaciones de IA como Tilly no podrían existir sin su trabajo. Actores, guionistas, directores y otros profesionales de Hollywood llevan años denunciando que su trabajo se utilizó para entrenar modelos de IA sin consentimiento ni compensación, y que luego podría utilizarse para crear películas, programas de televisión o anuncios sin pagar a creativos humanos.

“No creaste esto. Cientos de trabajadores de verdad, fotógrafos de verdad, camarógrafos, ¡vaya!, incluso agricultores, lo hicieron. Tomaste su trabajo y fingiste que era tuyo”, dijo Mara Wilson, conocida por películas como “Matilda” y “Mrs. Doubtfire”, en un comentario en otra publicación de Tilly.

Van Der Velden no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales de CNN.

Las ansiedades en torno a la IA fueron centrales en las huelgas de escritores y actores que perturbaron Hollywood en 2023. Ambos sindicatos de Hollywood llegaron a acuerdos que incluían protecciones sobre cómo los principales estudios y servicios de streaming pueden utilizar la IA.

Sin embargo, esos acuerdos no pueden impedir que otras personas utilicen herramientas de IA (entrenadas mediante el uso de gran parte de Internet) para generar trabajos que recuerden a un actor humano o una escena de película existente.

Las principales empresas de medios de comunicación han comenzado a perseguir a las empresas de IA por generar contenido que, según afirman, infringe su propiedad intelectual. Disney y Universal demandaron a Midjourney en junio, y acusaron al generador de fotos y vídeos de entrenar ilegalmente a su IA con sus materiales y luego generar recreaciones no autorizadas de personajes tan queridos como Bart Simpson y Wall-E. Warner Bros. presentó una demanda similar contra Midjourney a principios de este mes. (CNN y Warner Bros. comparten la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

Este lunes, OpenAI comenzó a alertar a las agencias de talentos y estudios que su generador de videos Sora AI actualizado, lanzado el martes junto con una aplicación independiente, puede incluir material con derechos de autor a menos que el titular de los derechos de autor opte por no hacerlo explícitamente, según un informe del Wall Street Journal .

“Estamos trabajando con los titulares de derechos para comprender sus preferencias sobre cómo se muestra su contenido en nuestro ecosistema, incluyendo Sora”, declaró Varun Shetty, director de alianzas con medios de OpenAI, en un comunicado a CNN este martes. Sora bloqueará proactivamente los videos generados por IA con el estilo de artistas vivos y ofrecerá a las figuras públicas la opción de no permitir que la tecnología recree su imagen, según OpenAI.

