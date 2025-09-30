Decenas de iraníes serán deportados de EE.UU. a Irán, dice Teherán

Por Mostafa Salem y Leila Gharagozlou, CNN

Estados Unidos deportará a 120 iraníes de regreso a Irán en los próximos dos días, informó este martes la prensa estatal iraní, citando a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La mayoría del grupo ingresó a EE.UU. “ilegalmente” a través de México, dijo a la agencia Tasnim el jefe de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hossein Noushabadi, y agregó que los deportados llegarán a Irán a través de Qatar.

El funcionario señaló que el Gobierno iraní pidió al Gobierno de EE.UU. “ser sensible en el respeto a los derechos de los inmigrantes iraníes”. Irán tiene una “Oficina de Protección de Intereses” en la embajada de Pakistán en Washington.

The New York Times informó primero que el Gobierno de Trump deportará “alrededor de 100” iraníes tras un acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de EE.UU. e Irán. El Times citó a dos altos funcionarios iraníes involucrados en las negociaciones y a un funcionario estadounidense familiarizado con los planes.

El grupo hace parte de 400 iraníes que “en su mayoría ingresaron ilegalmente a EE.UU.” y que están programados para ser deportados, dijo Noushabadi. El funcionario afirmó que algunos de los deportados tienen permisos de residencia válidos en EE.UU., mientras que la discusión sobre la deportación de los inmigrantes estaba “en la agenda desde hace varios meses”.

Noushabadi dijo que el grupo salió legalmente de Irán y que no habrá problema con su regreso.

“Cómo ingresaron a Estados Unidos es otro asunto, pero salieron legalmente de Irán. No hay obstáculo para su regreso a su patria, pero Irán respalda a sus propios ciudadanos”, añadió.

CNN contactó al Gobierno iraní para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.