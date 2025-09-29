Los estadounidenses tienen más dinero en acciones que nunca. Los economistas dicen que esto es una clara señal de alerta

Por John Towfighi, CNN

Los estadounidenses tienen más dinero invertido en acciones que nunca. Pero si bien el alza del mercado puede estar inflando sus cuentas, están más expuestos que nunca a una posible caída del mercado.

La tenencia directa e indirecta de acciones, incluyendo fondos mutuos o planes de jubilación, representó un máximo histórico del 45% de los activos financieros de los hogares en el segundo trimestre, según datos de la Reserva Federal.

El récord de tenencia de acciones genera dudas sobre si una caída del mercado podría afectar las finanzas personales de los estadounidenses, especialmente en una economía con un mercado laboral cada vez más frágil y una inflación persistente.

Este hito se debe a múltiples factores: las acciones han alcanzado máximos históricos, lo que ha impulsado el valor de las inversiones; más estadounidenses participan directamente en el mercado de valores; y los planes de jubilación como los 401(k) que invierten en el mercado de valores han ganado popularidad en las últimas décadas.

Las acciones en máximos históricos suelen ser buenas, lo que permite que más personas se beneficien de las ganancias de las empresas estadounidenses, especialmente los inversores a largo plazo.

Pero no todo son ventajas.

Dado que ahora muchas personas poseen y tienen gran parte de su dinero en acciones, el mercado tiene una mayor influencia en la economía, para bien o para mal, según Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial.

“El impacto de una crisis bursátil —que es bidireccional— será mucho mayor en toda la economía que, digamos, hace tan solo una década”, afirmó Roach.

Cabe destacar que la tenencia de acciones por parte de los estadounidenses ha superado la de finales de la década de 1990, justo antes del estallido de la burbuja puntocom, afirmó John Higgins, economista jefe de mercados de la consultora Capital Economics.

“Esto debería ser una señal de alarma, incluso si el mercado bursátil, en auge, sigue subiendo durante un tiempo en medio del entusiasmo por la IA”, declaró Higgins en una nota a sus clientes.

“De hecho, nuestro pronóstico es que el S&P 500 seguirá subiendo este año y el próximo”, añadió Higgins. “Sin embargo, la elevada participación actual de las acciones es una señal de alerta que debemos vigilar de cerca”.

El S&P 500 ha subido un 33% desde que tocó mínimo el 8 de abril. El índice de referencia ha subido un 13% desde el 1 de enero y ha alcanzado 28 máximos históricos este año.

El auge de la IA ha impulsado el repunte del mercado este año. Grandes empresas tecnológicas como Nvidia (NVDA) han subido, impulsando índices importantes como el S&P 500, que se ponderan por el valor de mercado de las empresas.

Las Siete Magníficas acciones tecnológicas —incluyendo Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta (META), Microsoft (MSFT), Nvidia y Tesla (TSLA)— han representado aproximadamente el 41% de las ganancias del S&P 500 este año, según Howard Silverblatt, analista sénior de índices de S&P Dow Jones Indices.

Los inversores se están beneficiando, pero a medida que el S&P 500 se concentra cada vez más (las Siete Magníficas representan el 34% de su valor de mercado), siguen expuestos al destino de unas pocas empresas enormes.

No solo los hogares estadounidenses mantienen niveles récord de acciones. La participación de los inversores extranjeros en las acciones estadounidenses también alcanzó un máximo histórico en el segundo trimestre, según datos de la Reserva Federal.

La historia demuestra que cuando los niveles de propiedad de acciones alcanzan máximos históricos, aumenta el riesgo de una recesión y la posibilidad de obtener rentabilidades inferiores a la media, según Rob Anderson, estratega del sector estadounidense en Ned Davis Research.

“Los inversores no deberían esperar que se repita la misma magnitud de rentabilidad que hemos visto durante la última década”, afirmó Anderson. “En los próximos 10 años, probablemente habrá una desaceleración en la rentabilidad”.

Mientras el S&P 500 se mantiene cerca de máximos históricos, también aumenta la preocupación por el surgimiento de una “economía en forma de K”, en la que los estadounidenses más ricos se enriquecen aún más, mientras que los más pobres siguen pasando apuros o empobreciéndose aún más.

Esto se debe en parte a que el mercado laboral, donde la mayoría de los estadounidenses obtienen la mayor parte de su dinero, está estancado, mientras que el mercado de valores, que es donde las personas adineradas suelen generar su fortuna, está en alza.

“Quienes tienen un alto grado de riqueza en el mercado de valores sienten que les va extraordinariamente bien”, afirmó Michael Green, estratega jefe de Simplify Asset Management. “Quienes no lo hacen, quienes en gran medida tienen el empleo como su principal activo, se sienten mucho más limitados en la sociedad actual”.

Esto también está creando distorsiones en los datos económicos, lo que contribuye a pintar un panorama general más optimista que el que muchos estadounidenses perciben en sus vidas. El auge del mercado bursátil está impulsando el patrimonio neto de los ricos, impulsando su propio gasto, lo que a su vez ha impulsado el crecimiento económico, afirmó Roach, de LPL Financial.

Los datos reflejan esta dicotomía: el 10% de los que más ganan (con ingresos superiores a US$ 353.000 anuales) representaron más del 49% del gasto de consumo en el segundo trimestre, la proporción más alta registrada desde 1989, según Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics.

Pero, en el fondo, la economía se encuentra en una situación más precaria: los estadounidenses de bajos ingresos se encuentran cada vez más presionados, y si se produce una caída del mercado, podría asustar a los estadounidenses adinerados que han estado apuntalando la economía con su gasto.

“El mercado de valores se convierte en un motor económico más importante cuando se tiene tanta exposición”, afirmó Kevin Gordon, estratega sénior de inversiones de Charles Schwab.

Gordon explicó que, si bien las ganancias del mercado pueden impulsar el gasto del consumidor, puede ocurrir lo contrario cuando el mercado se desploma.

“Existe un mayor riesgo de que, en la medida en que se produzca una caída prolongada del mercado, esto empiece a afectar el gasto de los hogares y a afectar la psicología, en particular de las personas con mayor poder adquisitivo”, concluyó Gordon.

