Se formó la tormenta tropical Imelda y hay un gran cambio en la trayectoria pronosticada

Por Chris Dolce, meteorólogo de CNN

La tormenta tropical Imelda se formó sobre las Bahamas la tarde del domingo y se espera que se intensifique hasta convertirse en huracán, y aunque su pronóstico es menos ominoso para la costa sureste, la tormenta aún se sentirá allí.

Imelda, recién formada, tiene vientos máximos sostenidos de 64 km/h y en la tarde del domingo se encuentra a 595 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral, Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Las advertencias de tormenta tropical están vigentes para las Bahamas centrales y noroccidentales, donde actualmente la tormenta tropical está dejando intensas lluvias. Los totales de precipitaciones podrían variar entre 100 y 300 milímetros en las Bahamas y el este de Cuba, más que suficiente para causar inundaciones repentinas.

La trayectoria eventual de la tormenta tropical Imelda ha estado alejándose de un impacto directo en la costa sureste durante las últimas 24 a 36 horas. Después de moverse hacia el norte y en paralelo a la costa atlántica de Florida hasta el lunes, ahora se espera que la tormenta gire bruscamente hacia el este y se aleje de la costa mientras se intensifica a huracán entre el martes y el miércoles.

Imelda se ha unido al huracán Humberto en el Atlántico. El poderoso huracán de categoría 4 se intensificó rápidamente hasta convertirse en un raro huracán de categoría 5 el sábado sobre las cálidas y energéticas aguas del océano abierto y tendrá un papel en el futuro de Imelda.

El movimiento hacia el norte de Imelda, más lento de lo esperado, significa que Humberto ganará en una especie de “tira y afloja” tropical entre él y un patrón meteorológico sobre el sureste de EE.UU. El martes, Humberto alejará a Imelda de la costa y del patrón meteorológico que intenta acercarla a tierra.

Parece poco probable que este patrón de dirección vuelva a cambiar, pero quienes se encuentren en la costa sureste no deben bajar completamente la guardia todavía.

“El riesgo de impactos significativos de viento a lo largo de la costa sureste de Estados Unidos está disminuyendo, pero los interesados en esa área deben seguir vigilando las recientes actualizaciones del pronóstico”, dijo el centro de huracanes el domingo.

Los primeros efectos de la tormenta podrían llegar al sureste tan pronto como el lunes, y se espera que las áreas costeras del este de Florida, Georgia y las Carolinas experimenten el mayor impacto de la tormenta.

Las lluvias que pueden causar inundaciones siguen siendo motivo de preocupación, especialmente en las cosas de las Carolinas, incluso cuando se pronostica que el centro de la tormenta permanecerá mar adentro del sureste de EE.UU. Los vientos en tierra también provocarán oleaje alto que podría causar inundaciones costeras y erosión de playas.

El pronóstico de lluvias ha disminuido desde el sábado. Ahora se pronostican totales de 25 a 130 milímetros en las Carolinas costeras hasta la mañana del miércoles.

El campo de viento de Imelda crecerá y permitirá que vientos fuertes y racheados soplen a lo largo de la costa sureste a principios y mediados de la semana.

Funcionarios en el sureste se prepararon para enfrentar la tormenta aunque la situación parecía más alentadora el domingo. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró el estado de emergencia el viernes, activando planes de respuesta a nivel estatal y movilizando agencias para prepararse ante vientos significativos, lluvias intensas e inundaciones por marejada ciclónica en todo el estado.

La ciudad de Charleston declaró el estado de emergencia local el sábado y comenzó a distribuir sacos de arena y limpiar desagües pluviales, según un comunicado.

Mientras tanto, sobre el Atlántico abierto, el huracán Humberto se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5 el sábado mientras avanzaba sobre aguas cálidas y un entorno menos hostil en el Atlántico central.

Humberto se debilitó ligeramente a un huracán de alta categoría 4 la mañana del domingo. Se espera que permanezca como un poderoso huracán de categoría 4 hasta principios de la semana laboral.

No representa una amenaza directa para EE.UU. y probablemente se dirigirá muy al oeste de Bermudas. Dicho esto, Bermudas aún podría experimentar bandas de lluvia y vientos racheados entre el martes y el miércoles. Imelda podría acercarse al archipiélago hacia finales de la semana.

Cualquiera, desde las Bahamas hasta la costa sureste y Bermudas, debe seguir de cerca el pronóstico, pero por ahora, parece que EE.UU. evitará un impacto más grave.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Elise Hammond, Andrew Freedman y Briana Waxman de CNN contribuyeron a este informe.