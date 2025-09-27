Trayectoria del huracán Humberto: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Humberto de categoría 4 mantiene este sábado su trayectoria en el océano Atlántico central en medio de condiciones que podrían favorecer aún más su intensificación, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el parte del NHC, Humberto posee vientos máximos sostenidos de 230 km/h y se pronostica un fortalecimiento adicional en las próximas 24 a 48 horas, por lo que seguirá siendo un huracán mayor y poderoso hasta principios de la próxima semana.

A las 5:00 am, hora del este de Estados Unidos, el centro del sistema se ubicó a 605 km al noroeste de las Islas de Sotavento del norte mientras se desplaza al oeste a unos 9 km/h.

El NHC pronostica que dará un giro hacia el noroeste a una velocidad ligeramente más rápida a principios del lunes, para luego hacer un cambio de dirección hacia el nor-noreste la noche del lunes.

Los vientos de Humberto han aumentado 129 km/h en menos de dos días, un ejemplo extremo de intensificación rápida, que se define como un aumento de 56 km/h en 24 horas.

A principios de esta temporada, Erin experimentó una intensificación rápida aún más extrema de 137 km/h en 24 horas, pasando de ser un huracán de categoría 1 con vientos de 121 km/h a una categoría 5 con vientos de 257 km/h.

Actualmente no hay alertas ni advertencias para ninguna zona costera. Sin embargo, el NHC insta a las autoridades de las Bermudas a monitorear el progreso de Humberto.

Por otro lado, la trayectoria e intensidad del huracán podrían influir en el recorrido del potencial ciclón tropical 9, que ahora está sobre las Bahamas y podría dirigirse al sureste de Estados Unidos la próxima semana.

Esta es la trayectoria prevista de Humberto:

