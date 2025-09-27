La “guerra híbrida” que enfrenta Europa es un regalo para Putin. Pero también conlleva riesgos

Por Nick Paton Walsh, CNN

Sin disparar un tiro, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha conseguido durante la última semana acercar la guerra en Ucrania a millones de europeos que en gran medida no se han visto afectados por el conflicto.

Y no empezó con una explosión, sino con un gemido.

Como dijo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a los ansiosos daneses el jueves por la noche, después de que los drones causaran importantes perturbaciones en varios aeropuertos, Europa debería ver “los ataques híbridos más violentos y frecuentes como una nueva realidad”.

Pero Frederiksen no citó a Rusia como el culpable directo —quizás las pruebas sean insuficientes hasta el momento, o atribuir la culpa alimenta demasiado los objetivos de Moscú—, sino como la principal amenaza para Europa.

La falta de claridad es un síntoma de estos ataques.

El culpable anónimo no puede, por un tiempo, ser identificado ni detenido, independientemente del daño o la leve inconveniencia que cause. Y la espera o la incertidumbre es otro.

Frederiksen añadió otro motivo al atacante desconocido: “quieren que desconfiemos de nuestras autoridades”.

La misma historia se está desarrollando en toda Europa.

¿Realmente pretendía Rusia enviar más de 20 drones a Polonia? ¿Se debió la violación de 12 minutos del espacio aéreo estonio al mal entrenamiento de los pilotos rusos, como sugirió el general estadounidense de mayor rango en Europa, Alexus Grynkewich, o a una intensificación de la agresión de Moscú? ¿Cómo pudo ser una simple coincidencia un ataque informático que dejó en tierra varios vuelos en Europa días después?

Después de tres días de cierre de aeropuertos y del supuesto avistamiento de un buque militar ruso estacionado frente a su costa con sus transpondedores apagados, los funcionarios daneses aún no tienen claro quién está detrás de los ataques.

Frederiksen admitió los riesgos tanto de respuestas erróneas precipitadas como de respuestas tardías.

La inteligencia militar danesa declaró el jueves por la noche que no podía identificar a los culpables, mientras que el jefe de la policía de seguridad interna, PET, afirmó que el riesgo de sabotaje ruso en Dinamarca es alto.

Por lo demás, Dinamarca se muestra abierta ante la amenaza de Putin. Ha proporcionado a Ucrania aviones F-16, les ayudará a construir drones y se está armando con misiles de largo alcance como parte de sus esfuerzos de disuasión.

Los funcionarios occidentales se enfrentan a diario a la paradoja de la guerra híbrida: determinar si se debe o no repartir culpas.

¿Acaso culpar al verdadero culpable, especialmente si es Rusia, realmente fomenta la discordia y la ansiedad que pretenden sembrar? ¿O, en cambio, no visibilizar la creciente amenaza deja a la sociedad ciega y desprevenida ante el problema hasta el momento en que se requieren medidas y decisiones defensivas contundentes? Es mucho más fácil, política e hipotéticamente, derribar un avión ruso después de meses de culpar públicamente a Moscú por el cierre y el caos del aeropuerto.

Desde hace meses, el espectro del sabotaje ha rondado la Europa continental.

El Reino Unido, otro ferviente defensor de la seguridad de Ucrania, ha visto como jóvenes delincuentes pandilleros reclutados por Rusia han sido condenados bajo los feroces términos de la Ley de Seguridad Nacional por incendiar un almacén de suministros para Ucrania. La policía británica arrestó a un hombre de 41 años y a una mujer de 35 en Essex bajo la misma ley la semana pasada.

Polonia ha encarcelado a jóvenes ucranianos por ataques incendiarios patrocinados por Rusia.

El software de facturación del aeropuerto y una guardería infantil de Londres han sido pirateados, pero posiblemente por bandas criminales, y no por agentes de Moscú.

Independientemente de quién sea el responsable, la propagación de este caos y vulnerabilidad ha permitido a Putin llevar la sensación de un conflicto cada vez mayor a las puertas de Europa, en el mismo momento en que la administración Trump exige que el continente sea más responsable de su propia defensa.

Todo este ambiente hace que los costos del apoyo urgente e inevitable a Ucrania sean más palpables en los hogares europeos. El escenario amplifica los argumentos de los apaciguadores de Putin —que proponen darle simplemente lo que quiere para ver si se detiene— y de quienes afirman que el apetito agresivo del Kremlin no hace más que crecer y requiere una respuesta decisiva.

Y la amenaza corre el riesgo de distraer temporalmente a los responsables políticos y los presupuestos europeos de la tarea más importante y de mayor trascendencia que supone el peligro de primera línea que supone Ucrania.

Es un milagro, hasta cierto punto, que la ofensiva de verano de Rusia no haya conquistado más territorio. Pero su ataque a las ciudades de Ucrania es implacable y va en aumento.

A los limitados presupuestos de defensa de Europa, las últimas semanas de agitación híbrida han sumado dos costosas tareas inmediatas: una mayor resiliencia de la infraestructura frente a los drones y los piratas informáticos, y una defensa aérea amplia, constante y costosa contra los drones y aviones rusos en toda su frontera oriental.

El coste de la defensa contra múltiples drones baratos aún no ha igualado la extraordinaria eficiencia que representa esta nueva amenaza.

Un F35 holandés puede disparar misiles por valor de decenas de miles de euros para derribar un dron de poliestireno tipo Shahed de US$ 30.000 en Polonia. Pero esto es insostenible a largo plazo y plantea una difícil disyuntiva entre no interceptar a los intrusos por ser demasiado caro o invertir millones mensualmente en la robusta e infinita defensa del espacio aéreo de la OTAN.

No todo es color de rosa para el Kremlin. Existe un riesgo considerable de que sus saboteadores subcontratados —o espías que compiten por favores— se extralimiten y maten a civiles en un país de la OTAN.

Existe el riesgo de que Rusia sea culpada por cosas que no hizo y de que proporcione cobertura al crimen organizado para ampliar sus actividades. Existe el peligro de que la naturaleza impredecible del presidente de EE.UU., Donald Trump, provoque una reacción desproporcionada a cualquier escalada. También podría negarse a reaccionar o reaccionar de forma exagerada.

Esta amplia imprevisibilidad es la que da origen a conflictos de mayor envergadura.

De nuevo, esto no es del todo favorable para Putin. No le gustan los riesgos extremos. Invadió Ucrania después de que le advirtieran que tardaría semanas en invadirla. Parece haber intensificado su ofensiva contra Kyiv y Europa en las últimas semanas solo tras una cumbre muy cordial con el presidente chino, Xi Jinping.

Pero por ahora, estos ataques híbridos están –por diseño o coincidencia– imponiendo a los europeos comunes una sensación de costo por el apoyo duradero de sus gobiernos a Ucrania.

Los inconvenientes no letales de los retrasos en los aeropuertos, el aumento de los precios del combustible y los ataques informáticos son –sin un rastro de ironía– comparables a los que sienten los civiles rusos comunes en la misma nación que lanzó una invasión no provocada, matando a ucranianos inocentes todos los días.

Pero en el último mes, Europa se ha enfrentado a una nueva serie de costosas preocupaciones para las que no existe una causa fácil ni una solución barata.

Esa distracción de corto plazo es sin duda una victoria suficiente para Putin, en su cuarto año de una guerra de importancia existencial.

