Los creadores de “Stranger Things” dicen que la amistad evitó que la fama “arruinara” a sus estrellas infantiles

A medida que se acerca el capítulo final de “Stranger Things”, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, hacen un repaso de su trayectoria.

El fenómeno de Netflix se estrenó en julio de 2016. Durante la Cumbre de Entretenimiento y Tecnología de Variety en Los Ángeles, el jueves, ambos hablaron sobre cómo los actores infantiles con los que comenzaron este proyecto ya son adultos, algunos incluso con hijos propios.

“Es increíble. Es un recordatorio de cuánto tiempo ha pasado y de lo afortunados que somos, porque realmente… es una familia que ha vivido todo esto junta”, comentó Matt Duffer, quien bromeó diciendo que le alegraba que ninguno de los jóvenes protagonistas haya quedado “marcado negativamente por esta experiencia”.

“Eso fue un alivio”, agregó, provocando risas.

Ross Duffer añadió: “Creo que todo se reduce a los padres. Tenían buenas familias y padres que los apoyaban, que los mantuvieron con los pies en la tierra”.

También consideró que el hecho de ser un grupo numeroso ayudó a mantenerlos unidos y centrados. “No era solo uno de ellos. Es un grupo entero, y se mantuvieron como amigos y conectados fuera de las grabaciones. Durante los momentos difíciles, nunca pasaron por eso solos”.

“Stranger Things” narra la historia de un grupo de niños que descubre una oscura dimensión paralela bajo su ciudad, conocida como el Upside Down, y de una misteriosa niña llamada Eleven (Millie Bobby Brown), que está conectada con ese mundo. Además de Brown, el elenco principal incluye a Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Finn Wolfhard, junto a otros actores mayores: Joe Keery, Natalia Dyer y Charlie Heaton.

Cuando comenzó la serie, el miembro más joven del reparto, Schnapp, tenía 11 años.

Winona Ryder, quien interpreta a la madre de Will Byers y también creció en la industria, habló esta semana sobre ver crecer a sus jóvenes compañeros. “Pude ver a estos niños crecer, y ese fue el mayor regalo que me dio esta serie”, dijo Ryder en un nuevo especial.

A lo largo de su exitosa trayectoria, “Stranger Things”, que rinde homenaje a películas emblemáticas de los años 80 como “Stand By Me” y “Ghostbusters”, ha ganado 12 premios Emmy.

La cuarta temporada, estrenada en 2022, presentó a Vecna (Jamie Campbell Bower), considerado el villano más aterrador del Upside Down.

La quinta y última temporada mostrará al grupo enfrentándose a Vecna por última vez. Se dividirá en tres partes, que se estrenarán en torno a tres grandes festividades de este año: Acción de Gracias, Navidad y Nochevieja.

