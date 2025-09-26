5 conclusiones de la entrevista de CNN con un negociador clave de Hamas

Por Jeremy Diamond, CNN

CNN entrevistó esta semana a Ghazi Hamad, un negociador clave de Hamas y miembro de la oficina política del grupo extremista, en un momento clave de la guerra con Israel.

Dos semanas antes, Hamad había sobrevivido a un ataque contra la delegación de Hamas en Doha, capital de Qatar, que ha sido un mediador clave en el conflicto. La entrevista abordó una amplia gama de temas: cómo Hamas ve ahora el 7 de octubre, el destino de los rehenes restantes en Gaza, el estado de las negociaciones del alto el fuego y el futuro de una Gaza posguerra.

A continuación, las principales conclusiones de sus declaraciones:

Casi dos años después de que extremistas de Hamas irrumpieran en Israel, matando a casi 1.200 personas y tomando a más de 250 rehenes, Hamad dejó claro que Hamas no se arrepiente de sus acciones de ese día ni de las consecuencias mortales que desencadenaron.

Repitió una afirmación falsa de Hamas, insistiendo en que el ataque solo tenía como objetivo instalaciones militares israelíes y que nunca tuvo la intención de secuestrar civiles. Insistió en que el ataque estaba justificado debido a décadas de ocupación y bloqueo israelíes. Y en lugar de asumir la responsabilidad del ataque como desencadenante del devastador ataque israelí contra Gaza, dejó claro que cree que la causa palestina se ha visto impulsada por el ataque de Hamas.

“¿Saben cuál es el beneficio del 7 de octubre ahora?”, preguntó Hamad, antes de enumerar el creciente apoyo internacional a la causa palestina.

“Creo que este es un momento de oro para que el mundo cambie la historia”, dijo.

Curiosamente, su argumento no se aleja de los argumentos de altos funcionarios israelíes, quienes han criticado la ola de reconocimiento del Estado palestino como una “recompensa al terrorismo”. El viernes, en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó las acciones, muchas de ellas cometidas por aliados tradicionales de Israel, de “vergonzosas, una auténtica locura y una locura”.

Tanto Hamad como Netanyahu parecen deseosos de trazar una línea directa entre el 7 de octubre y este momento de creciente apoyo a la causa palestina.

En una publicación en redes sociales el viernes por la mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó los comentarios de Hamad a CNN como “una nota de agradecimiento a Emmanuel Macron del alto líder de Hamas, Ghazi Hamad”.

En la entrevista, Hamad no se disculpó por el enorme precio que han pagado los palestinos en los casi dos años transcurridos desde que Hamas desencadenó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023: más de 65.000 palestinos muertos a manos de Israel, casi la totalidad de los dos millones de gazatíes desplazados de sus hogares y Gaza en ruinas.

La respuesta de Hamad a todo esto: “Sé que el precio es muy alto, pero vuelvo a preguntar: ¿cuál es la opción?”.

Presionado repetidamente sobre si Hamas tiene alguna responsabilidad por la muerte y la destrucción que desencadenó el 7 de octubre, Hamad, quien previamente había dicho que los palestinos están “orgullosos de sacrificar mártires”, se mostró reticente y evasivo.

Incluso al ser confrontado por las voces de los palestinos en Gaza que sí responsabilizan a Hamas y le piden que deponga las armas para poner fin a la guerra, Hamad se mantuvo desafiante.

En cambio, dejó claro que cree que provocar los abrumadores ataques de Israel contra Gaza y las consiguientes muertes de palestinos fue necesario y justificado. Y la creencia de Hamas en la legitimidad de la resistencia armada como vía para alcanzar sus objetivos parece más sólida que nunca.

“¿Qué esperan que hagan los palestinos? ¿Simplemente guardar silencio mientras el mundo entero observa el sufrimiento del pueblo palestino sin hacer nada?”, preguntó Hamad.

A pesar de la reciente afirmación del presidente estadounidense Donald Trump el viernes de que un acuerdo para poner fin a la guerra está “cerca”, Hamad describió las conversaciones como “congeladas”.

Dos semanas después de que él y otros altos funcionarios de Hamas fueran blanco de un ataque israelí, Hamad afirmó que no ha habido ningún movimiento para reanudar las negociaciones.

Culpó a Israel del estancamiento, afirmando que su intento de asesinarlo y otras negociaciones de Hamas demuestran que “no está interesado en negociar”.

Quienes lean esta entrevista con atención, buscando pistas que indiquen que Hamas busca una salida o está dispuesto a hacer concesiones donde antes existían límites, se sentirán profundamente decepcionados.

Hamad afirmó que Hamas sigue interesado en un acuerdo integral para poner fin a la guerra que libere a los 48 rehenes restantes, pero no ofreció indicios de ningún cambio en sus posiciones fundamentales, como su oposición a la exigencia de Israel y gran parte de la comunidad internacional de que el grupo extremista sea desarmado por completo. Aunque Israel ha lanzado una gran invasión de la ciudad de Gaza, Hamad ofreció pocas señales de que la presión militar israelí esté afectando las posiciones centrales de negociación del grupo.

Con las conversaciones congeladas y una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra circulando entre los países árabes, es evidente que Estados Unidos seguirá siendo el actor clave en las negociaciones sobre cualquier posible acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes.

Por ello, fue especialmente notable escuchar a Hamad mostrarse más crítico que conciliador en sus comentarios sobre Estados Unidos y Trump.

Hamad acusó al presidente de EE.UU. de dar “luz verde” al intento de Israel de asesinarlo (lo cual Estados Unidos niega) y acusó a los negociadores estadounidenses de haber “perdido credibilidad” al retractarse de propuestas anteriores.

“No pudieron demostrar que son un mediador honesto y neutral”, declaró Hamad.

Aun así, afirmó que cree que el camino para poner fin a la guerra pasa por Trump.

Trump, afirmó, debería “imponer su postura a Israel para detener la guerra”.

“Pero creo que no es fácil confiar en el Sr. Trump ni en el Gobierno de EE.UU. todo el tiempo”, concluyó Hamad. “Se ponen las gafas de Israel. Adoptan la postura israelí”.

Dos semanas después de que él y otros líderes de Hamas fueran atacados en Doha, los líderes de Hamas han llegado a una conclusión clara: ningún lugar es seguro para ellos.

Cualquier sensación de seguridad que existiera en la capital qatarí —antiguo refugio para los funcionarios de Hamas, con el acuerdo tácito de Estados Unidos e Israel— se ha desmoronado. También se ha desmoronado la confianza entre Israel y Qatar, un canal crucial para la diplomacia extraoficial.

“No, nadie puede estar seguro”, dijo Hamad cuando se le preguntó si se sentía seguro en Doha. “(Israel) es un Estado desquiciado. Podrían hacer cualquier cosa que se les antoje”.

Esa preocupación por la seguridad quedó clara cuando CNN llegó a Doha para la entrevista con Hamad. Su equipo de seguridad realizó un registro exhaustivo: no se permitieron teléfonos en la sala; incluso se recogieron bolígrafos para una inspección de último minuto antes de que comenzara la entrevista.

Con información de Nadeen Ebrahim, de CNN.