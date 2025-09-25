Netanyahu toma una ruta de vuelo inusual sobre Europa en medio de la amenaza de arresto por crímenes de guerra

Por Tal Shalev, CNN

El vuelo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos tomó una ruta indirecta en un aparente esfuerzo por evitar países que podrían hacer cumplir una orden de arresto pendiente en su contra por presuntos crímenes de guerra.

Netanyahu salió de Tel Aviv este miércoles por la noche para hablar en la Asamblea General de la ONU y reunirse con el presidente Donald Trump.

Pero su avión, que normalmente sobrevolaría varios países europeos, en cambio recorrió el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, según sitios web de seguimiento de vuelos.

La trayectoria pasó brevemente sobre Grecia e Italia, según FlightRadar24, pero evitó por completo el espacio aéreo francés y español, lo que alargó la duración del vuelo.

La Oficina del Primer Ministro (PMO, por sus siglas) no ha dicho públicamente por qué tomaron esa ruta inusual y CNN se ha puesto en contacto con ellos para pedirles comentarios.

La Oficina del Primer Ministro anunció hace dos semanas que algunos periodistas y miembros del equipo de Netanyahu no lo acompañarían por “arreglos técnicos relacionados con los asientos y la seguridad”. El Jerusalem Post informó que era una forma de compensar el combustible adicional requerido.

Una fuente diplomática francesa indicó que Francia había aceptado una solicitud de Israel para sobrevolar el espacio aéreo francés.

“Finalmente decidieron tomar otra ruta y no sabemos el motivo”, apuntó el diplomático

El último viaje de Netanyahu a Estados Unidos en julio sobrevoló Grecia, Italia y Francia, según ADS-B Exchange, otro sitio web de seguimiento de vuelos.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Netanyahu en noviembre pasado por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si Netanyahu sobrevolara países europeos miembros de la CPI, podría verse obligado a aterrizar y ser arrestado.

Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI.

