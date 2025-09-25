Kimmel destaca índices de audiencia, critica a Trump como un “matón al estilo de películas de los 80” en su segundo programa

Por Juan Liu, CNN

Jimmy Kimmel abrió su segunda noche de regreso al escenario nocturno abordando los últimos ataques del presidente Donald Trump en su contra y la cadena ABC, en un monólogo en el que describió al mandatario como un “matón al estilo de las películas de los años 80”.

En su intervención de apertura, Kimmel hizo un resumen frase por frase de la publicación del martes de Trump en las redes sociales, en la que el presidente acusó al comediante de ser “otro brazo más” del Partido Demócrata y amenazó con “poner a prueba a la ABC” por emitir contenido equivalente a “una importante contribución ilegal a una campaña”.

“Solo Donald Trump intentaría demostrar que no estaba amenazando a ABC amenazando a ABC”, bromeó Kimmel el miércoles por la noche.

Kimmel defendió su rutina de burlas al presidente, haciéndose eco de su monólogo de regreso del martes por la noche en el que instó al público a hacer frente a las amenazas de Trump y a los ataques “antiestadounidenses” a la libertad de expresión.

“Para quienes piensan que me excedo con Donald Trump, hasta el punto de que todavía hay mucha gente que piensa que debería salir del aire… quiero explicarles: hablo de Trump más que nada porque es un abusador. No me gustan los abusadores. Yo tocaba el clarinete en la secundaria”.

Kimmel bromeó diciendo que apoyar a Trump era como “alentar a Biff de ‘Back to the Future’”, refiriéndose al principal antagonista de la película de 1985. “No sé ustedes, yo estoy con Marty McFly”, añadió.

El programa del miércoles fue el segundo desde que “Jimmy Kimmel Live!” fue retirado del aire durante casi una semana después de que el presentador provocara una controversia por comentarios sobre el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk.

La cadena ABC de Disney anunció por primera vez la suspensión indefinida del programa de Kimmel tras la indignación de los conservadores por la afirmación de Kimmel de que la “pandilla MAGA” intentaba desesperadamente caracterizar al sospechoso como algo distinto a uno de ellos.

Kimmel también dijo que los leales a Trump estaban haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con el asesinato.

Tras la publicación de los comentarios de Kimmel en sitios web y programas de televisión de derecha, Brendan Carr, presidente de la FCC y aliado de Trump, los calificó como “la conducta más repugnante posible” y sugirió que la FCC podría revocar las licencias de afiliación de ABC.

Carr posteriormente minimizó su participación en el drama en torno a Kimmel, presentándolo como una disputa entre los dueños de las estaciones locales y la cadena nacional.

Kimmel ofreció el martes una respuesta poderosa y emotiva en la que defendió la libertad de expresión y atacó a Trump y a aquellos que intentan censurar su programa.

“Este programa no es importante”, dijo Kimmel a los espectadores. “Lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa como este”.

También abordó los comentarios que llevaron a ABC a suspender su programa y aseguró que no era su “intención restarle importancia al asesinato de un joven”.

ABC dijo que el programa de regreso del martes atrajo índices de audiencia récord, con decenas de millones de personas viendo el monólogo de Kimmel en la transmisión de ABC, YouTube y plataformas de redes sociales, algo que el presentador destacó el miércoles.

“Sabes que mucha gente vio nuestro programa anoche”, dijo Kimmel durante su monólogo, aunque señaló que fue visto por “la mayor parte del país, no todo el país”.

Kimmel se refería a la continua apropiación indebida de su programa por parte de Sinclair y Nexstar, dos importantes grupos de estaciones de televisión que juntos poseen al menos 64 filiales de ABC en casi 30 estados.

“Todavía no estamos al aire en varias afiliadas de ABC, incluidas Seattle, Portland, Washington, Nashville, Nueva Orleans, St. Louis, Salt Lake City y alrededor de 30 más”, apuntó.

Aún así, el regreso de Kimmel el martes provocó críticas de muchos, incluido el vicepresidente J. D. Vance, quien dijo que el presentador nocturno no se había disculpado por sus comentarios sobre Kirk.

“Lo vi y, en cierto modo, fue bastante generoso”, dijo Vance en una entrevista con Reshad Hudson de NewsNation. “Por otro lado, ni siquiera se disculpó con Charlie Kirk ni con su familia”.

