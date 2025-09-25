Identifican en España como ciudadana rusa a una mujer de un caso sin resolver de hace 20 años

Por Jack Guy

Una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en una carretera en España hace dos décadas, fue identificada tras una campaña policial internacional.

El cuerpo de –ahora se sabe– la ciudadana rusa Liudmila Zavada fue descubierto el 3 de julio de 2005 en Viladecans, cerca de Barcelona, ​​vestida con una camiseta rosa, pantalones rosas y zapatos rosas, dijo la agencia policial internacional Interpol en un comunicado este jueves.

La mujer había muerto menos de 24 horas antes del hallazgo, y la Policía española dijo en ese momento que la causa era sospechosa ya que la evidencia sugería que el cuerpo había sido movido en las 12 horas previas.

Tras no lograr identificar los restos, la Policía española sometió el caso a la campaña “Identifícame” de Interpol, lanzada en 2023 y que tiene como objetivo identificar a más de 40 mujeres encontradas muertas en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España en las últimas décadas.

Como parte de la campaña, Interpol compartió registros biométricos de los casos con sus 196 países miembros, que coincidieron con las huellas dactilares almacenadas en la base de datos nacional de Turquía.

La coincidencia con Zavada, que tenía 31 años cuando murió, fue confirmada luego a través de un análisis de ADN que involucró a uno de sus familiares cercanos, dijo Interpol.

“Después de 20 años, una mujer desconocida ha recuperado su nombre. Cada identificación exitosa brinda nueva esperanza a las familias y amigos de las personas desaparecidas y abre nuevas pistas para los investigadores”, declaró la secretaria general de Interpol, Valdecy Urquiza, en el comunicado.

“A través de la cooperación global y conectando a la Policía de todo el mundo, estamos ayudando a más familias a encontrar las respuestas que han estado esperando”.

Este es el tercer caso resuelto con éxito gracias a la campaña “Identifícame”.

El primero involucró a una mujer británica llamada Rita Roberts, quien fue asesinada en Amberes, Bélgica, en 1992. La familia de Roberts reconoció su tatuaje después de ver la cobertura mediática de la campaña.

El segundo caso involucra a Ainoha Izaga Ibieta Lima, una mujer paraguaya de 33 años cuyo cuerpo fue encontrado en un cobertizo en una granja en España en 2018.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.