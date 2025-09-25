El Kremlin prohíbe la exportación de combustible hasta fin de año por la interrupción del suministro por drones ucranianos

Por Ivana Kottasová, Anna Chernova y Kostya Gak, CNN

Rusia prohibió la exportación de combustible hasta finales de año, ya que las gasolineras de todo el país y las zonas bajo ocupación se están quedando cada vez más secas debido a los ataques con drones ucranianos.

Kyiv intensificó los ataques con drones contra refinerías, estaciones de servicio y trenes de combustible rusos en un intento de interrumpir las cadenas de suministro durante el verano, cuando la demanda suele ser alta debido al aumento del uso del consumo de combustible durante las vacaciones.

Aunque las autoridades rusas inicialmente atribuyeron la escasez a “razones logísticas” y prometieron que la gasolina y el diésel volverían a fluir, la escasez no ha hecho más que empeorar en las últimas semanas.

La Fuerza Aérea Ucraniana dijo haber atacado varias plantas de producción de combustible y estaciones de servicio rusas esta semana, incluyendo una importante refinería de petróleo en Bashkortostán, en el sur del país, operada por Gazprom.

La prohibición de las exportaciones es el último intento del Kremlin para abordar la escasez. Moscú primero prohibió algunas exportaciones de gasolina en marzo y luego extendió la prohibición a todos los principales productores en julio.

Este jueves, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, anunció que el embargo se extendería de nuevo, esta vez hasta finales de año, y que también se prohibirían algunas exportaciones de diésel.

Según la agencia estatal de noticias rusa TASS, Novak admitió que existía “una ligera escasez de productos petrolíferos”, pero afirmó que esta se estaba cubriendo con las reservas acumuladas.

Rusia es uno de los mayores productores mundiales de diésel, y sus exportaciones son una fuente clave de ingresos para el gobierno.

El periódico pro-Kremlin Izvestia informó que las gasolineras de varias regiones han comenzado a racionar la gasolina y el diésel, permitiendo a cada cliente comprar solo una cantidad limitada.

La situación parece ser peor en Crimea, la península ucraniana meridional que Rusia se anexó ilegalmente en 2014.

Kommersant, un importante medio de comunicación empresarial privado ruso, informó el miércoles que aproximadamente la mitad de los surtidores de Crimea están fuera de servicio debido a la escasez.

La situación es tan grave que el gobernador impuesto por Rusia en la Crimea ocupada llegó incluso a admitir la verdadera causa de la escasez, atribuyéndola a la “reducción de la producción” en las refinerías de petróleo rusas, aunque sin mencionar la verdadera razón: la guerra que Rusia ha estado librando contra Ucrania.

Vídeos e imágenes compartidos en redes sociales muestran largas filas de coches esperando en las pocas gasolineras que aún tienen suministros.

El popular canal de Telegram Crimean Wind, que comparte actualizaciones sobre el terreno, informó el miércoles que Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, se había quedado sin gasolina.

Indicó que cuando dos camiones cisterna llegaron a un surtidor de la ciudad, se formó una enorme fila de coches casi de inmediato. En un par de horas, los camiones estaban vacíos. El canal indicó que la gasolina se vendía a un tercio más que el mes pasado.

“Todavía no hay colas para el heno, y los precios de los caballos y burros se mantienen estables”, añadió el canal con sarcasmo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.