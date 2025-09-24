Al menos 3 heridos en tiroteo en oficina del ICE en Dallas, según su director interino

Por Chris Boyette, CNN

Al menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas en la mañana de este miércoles, según el director interino del ICE, Todd Lyons.

“La información preliminar indica que se trata de un posible francotirador”, declaró Lyons. “Tenemos tres personas heridas en este momento. Desconocemos su estado de salud. Han sido trasladadas al hospital”.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

