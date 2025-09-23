Por qué 2026 podría ser uno de los años más cruciales de una generación

Análisis por Brett H. McGurk

Mientras los líderes mundiales se reúnen esta semana en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), su atención se centrará en las crisis inmediatas, incluidas Gaza y Ucrania, y ambos conflictos se prevén que se prolonguen durante el resto de este año y hasta 2026.

He participado en numerosas reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con presidentes de ambos partidos políticos. Los temas suelen estar dominados por los titulares de actualidad, pero en retrospectiva, lo que se cuenta en esas reuniones suele ser lo que no se cubrió, en lugar de lo que sí se cubrió.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2013, por ejemplo, nadie anticipó que el año siguiente estaría dominado por el azote global de ISIS. Diez años después, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2023, nadie anticipó que, en cuestión de semanas, Hamas invadiría Israel e incendiaría Medio Oriente. De igual manera, en 2019, nadie anticipó una pandemia mundial que pronto cambiaría nuestra forma de vida.

Este año no parece ser diferente, porque si miramos hacia adelante, el ritmo implacable de los acontecimientos actuales en los asuntos globales puede ser un aperitivo de lo que está por venir.

Consideremos primero las crisis inmediatas, que ocuparán gran parte de la atención esta semana.

En Gaza, este año comenzó con la promesa de un acuerdo de alto el fuego en tres fases para asegurar la liberación de todos los rehenes y, en última instancia, el fin de la guerra. Dicho acuerdo fracasó en marzo, tras su primera fase, y desde entonces hemos presenciado un estancamiento en las negociaciones, una crisis humanitaria, las mayores operaciones militares israelíes de la guerra y rehenes aún retenidos.

Hoy en día, no se vislumbra un final inmediato ni un acuerdo sobre qué hacer a continuación.

En Nueva York, varios países, liderados por Francia y el Reino Unido, reconocerán un Estado palestino con fronteras y atributos de soberanía que se determinarán en un futuro lejano. Estos países también exigirán que Hamas se rinda y se desarme —lo que pondría fin a la guerra definitivamente—, pero no tienen la capacidad de lograr ese resultado.

Lamentablemente, estas acciones simbólicas podrían agravar la situación. Desencadenarán contraataques por parte de Israel en la Ribera Occidental y endurecerán las exigencias de Hamas, en consonancia con su retorcida visión del mundo de que el 7 de octubre valió la pena el costo de las vidas palestinas en Gaza, lo que dificultará aún más el logro diplomático de una posible resolución de esta terrible guerra.

En Ucrania, este año se han visto divagaciones desde Washington: las peticiones de un alto el fuego unilateral fueron sustituidas por peticiones de un acuerdo integral, el apoyo militar a Ucrania se detuvo y luego se reanudó, y se amenazó con sanciones contra Rusia, pero nunca se implementaron. Las cumbres de alto nivel del presidente Donald Trump en agosto, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska y sus aliados europeos en Washington, sirvieron para poner de relieve los objetivos maximalistas de Putin, quien busca adquirir territorios que no ha podido conquistar en el campo de batalla y garantizar que Ucrania no pueda defenderse de futuras invasiones rusas. Ucrania jamás aceptará tales condiciones, dejando la diplomacia a la deriva.

Nada de lo que se haya dicho o hecho en Nueva York esta semana cambiará el cálculo de Putin, mientras Ucrania se enfrenta a un invierno gélido y a algunos de los mayores ataques rusos de toda la guerra.

Al final, es probable que se hable mucho sobre Gaza y Ucrania en Nueva York esta semana, pero no se esperen iniciativas que puedan ayudar a reducir o resolver cualquiera de estos conflictos.

Comparemos ahora la reunión de líderes de esta semana en Nueva York con una cumbre celebrada hace tres semanas en Beijing, supuestamente para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes fueron impactantes: el presidente de Rusia Vladimir Putin, el presidente de China Xi Jinping y el líder de Corea del Norte Kim-Jong-un, unidos en un abrazo por objetivos globales compartidos, junto con el presidente de Irán Masoud Pezeshkian.

Esta alianza de países, China-Rusia-Irán-Corea del Norte (CRINK, por sus iniciales en inglés), no es solo simbólica. Está moldeando activamente la realidad global en oposición a Estados Unidos, con Ucrania en la línea de frente actual. Corea del Norte ha enviado decenas de miles de soldados para combatir junto a las tropas rusas contra Ucrania. Irán proporcionó drones y transferido tecnología a Rusia para que ahora produzca drones iraníes en masa dentro de Rusia, lo que ha provocado los ataques en enjambre lanzados contra Ucrania en los últimos seis meses. China sigue siendo el mayor comprador de productos energéticos rusos, lo que contribuye a financiar la guerra y a sostener la economía rusa.

Ahora bien, pensemos que Xi ha ordenado al Ejército Popular de Liberación (EPL) de China que se prepare para una posible invasión de Taiwán para 2027, un evento que sería verdaderamente catastrófico, con estimaciones de un impacto económico global de alrededor de US$ 10 billones y la interrupción del suministro de semiconductores avanzados que sustentan nuestro sustento diario. ¿Podríamos mirar atrás dentro de unos años y preguntarnos cómo nadie en la Asamblea General de la ONU de 2025 discutió esta posibilidad?

A día de hoy, la mayoría de los expertos no consideran que Xi ordenaría una invasión tan pronto, y es posible que nunca lo haga, prefiriendo en cambio operaciones no militares de zona gris, como ciberataques, propaganda, ejercicios militares, presión económica y aislamiento diplomático. El objetivo es erosionar progresivamente la confianza de Taipéi hasta que se vea presionada a aceptar la unificación total con China continental sin necesidad de una guerra a gran escala.

Pero las probabilidades de una invasión son tan altas como 35 %, según la firma de evaluación de riesgos Global Guardian, y aumentan aún más a medida que Beijing aumenta su preparación militar.

Con cada mes que pasa, Xi, al igual que Putin respecto de Ucrania, calculará oportunidades y costos en pos de objetivos claramente establecidos hacia Taiwán.

Esto es lo que vincula la crisis de Ucrania con riesgos globales mucho más amplios:

Si la alianza CRINK se fortalece mes a mes y Putin enfrenta costos decrecientes por su guerra de agresión en Ucrania, los riesgos de un enfoque más agresivo de Xi hacia Taiwán aumentarán, al igual que la agresión de otros miembros del CRINK, incluidas las ambiciones hegemónicas de Irán en Medio Oriente y los comportamientos erráticos de Corea del Norte en la península de Corea.

El presidente Trump, al ser preguntado sobre las imágenes de la cumbre de Beijing, respondió: “Esperaban que estuviera viéndolas”. Posteriormente, escribió en Truth Social, en un mensaje dirigido a Xi: “Saluda a Vladímir Putin y a Kim Jong-un de mi parte mientras conspiran contra Estados Unidos”.

El presidente tenía razón en cuanto a la intención y el propósito de esta reunión. Estos líderes enviaron un mensaje a Washington. La pregunta ahora es qué mensaje envía Washington de vuelta.

Enmarcado así, el segundo año del segundo mandato de Trump se perfila como una puerta de entrada histórica hacia un mundo de consolidación y estabilidad, o hacia un mundo de creciente desorden y conflicto. Si los riesgos y los costos de la agresión transfronteriza disminuyen para Putin y los demás líderes del CRINK, podemos esperar lo segundo. Si los costos aumentan y la red de alianzas históricamente unida por Estados Unidos se fortalece —desde la OTAN hasta Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Filipinas—, podemos esperar lo primero.

Si a todo esto sumamos la actual carrera entre Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial (lo más cerca que hemos estado de una competencia tecnológica existencial desde la Guerra Fría), la mesa está servida para que 2026 sea quizás uno de los años más cruciales de una generación.

El presidente Trump suele hablar del conflicto en Ucrania como una carga heredada y un problema relacionado únicamente con los combates en el este del país. Algunos de sus principales asesores han restado importancia a Ucrania para los intereses estadounidenses o la han desviado de la necesidad de disuadir un futuro conflicto por Taiwán. Esta visión bidimensional pasa por alto las implicaciones globales del conflicto en Ucrania, como se ejemplificó en la reciente cumbre de Beijing.

Las capitales del CRINK claramente ven a Ucrania como una guerra crucial para sus intereses futuros, y actúan en consecuencia. De igual manera, los aliados estadounidenses en el Pacífico, en particular Japón y Corea del Sur, han defendido abiertamente a Ucrania, reconociendo que un fracaso ruso allí ayudaría a frenar y disuadir las ambiciones de Xi en su región.

Por lo tanto, un estratega que mire hacia el próximo año debería pensar en tres dimensiones y trabajar para consolidar el apoyo a Ucrania, con el aumento de los costos económicos para Rusia, a la vez que busca agresivamente una solución negociada que ponga fin a la guerra. De igual manera, en Medio Oriente, poner fin a la guerra en Gaza y retomar una agenda de integración regional sigue siendo fundamental para la paz en esa región y a nivel mundial, mientras que Irán se ve aún más limitado.

Si ambos conflictos siguen agravándose, sin un final a la vista, las costuras del orden global se romperán aún más y CRINK ganará cada vez más ventaja en múltiples regiones del mundo.

Ése es el escenario que pocos discutirán en Nueva York esta semana, pero puede ser la cuestión más central para el futuro de la seguridad global y la posición de Estados Unidos en el mundo.

