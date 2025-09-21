A’ja Wilson hizo historia: fue nombrada MVP de la WNBA por cuarta vez

Por Jamie Barton y Jack Bantock, CNN

A’ja Wilson fue elegida Jugadora Más Valiosa (MVP, por sus siglas en inglés) de la WNBA de 2025, ganando el premio por cuarta vez, un récord en la liga.

La estrella de Las Vegas Aces obtuvo 51 de los 72 votos de primer lugar de un panel de periodistas deportivos y comentaristas, con un total de 657 puntos, superando a Napheesa Collier de las Minnesota Lynx (534 puntos) y a Alyssa Thomas de las Phoenix Mercury (391 puntos).

Wilson ya había sido nombrada MVP en 2020, 2022 y 2024. Con este nuevo galardón supera las tres distinciones logradas por Sheryl Swoopes, Lisa Leslie y Lauren Jackson.

La jugadora, seleccionada como número 1 del draft de 2018, ha conquistado el premio en la mitad de sus ocho temporadas en la liga, incluyendo el de 2024, cuando lo obtuvo de manera unánime por primera vez desde Cynthia Cooper en 1997.

La pívot de las Aces recibió el trofeo diseñado por Tiffany & Co. el viernes, según mostró un video difundido por la liga.

Emocionada hasta las lágrimas, fue rodeada por sus compañeras antes de ser reconocida por la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert.

“Desde 2020, cuando estábamos en la burbuja y te entregué tu primer MVP, he admirado la forma en que vives, tu gracia, humildad y sentido del humor”, dijo Engelbert.

“Simplemente una de las mejores jugadoras que ha tenido esta liga alguna vez. Un ícono mundial, una embajadora global, no solo de nuestro deporte, sino de todos los deportes femeninos y de todos los deportes”.

La siete veces All-Star de la WNBA promedió 23,4 puntos, 10,2 rebotes y 3,1 asistencias, la mayor cantidad de la liga, en la temporada regular de 2025. El jueves, igualó su mejor marca personal en playoffs, con 38 puntos, en la victoria por 74-73 sobre las Seattle Storm, lo que le permitió clasificarse para las semifinales contra las Indiana Fever, en una serie que comienza en Las Vegas este domingo.

Tras ocupar el segundo puesto de la liga en tapones, con 92, y el tercero en robos, con 64, Wilson también fue nombrada Jugadora Defensiva del Año esta semana por tercera vez, compartiendo el premio con la alero de las Lynx, Alanna Smith.

Es la máxima anotadora histórica de las Aces y su camiseta número 22 fue retirada en febrero.

Durante gran parte de la temporada, parecía que Collier iba camino a ganar su primer premio a la MVP de la WNBA. Sin embargo, sus aspiraciones sufrieron un vuelco por una ausencia de siete partidos tras una lesión sufrida en una victoria sobre las Aces de Wilson. Esta ausencia coincidió con el inicio de la racha de 16 victorias consecutivas de Las Vegas, durante la cual Wilson promedió 26,1 puntos y 12,0 rebotes.

Wilson y Collier podrían enfrentarse en la final de la WNBA, ya que las Lynx comenzarán su propia semifinal al mejor de cinco contra las Phoenix Mercury este domingo.

