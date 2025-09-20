Trayectoria de la tormenta tropical Gabrielle: dónde está y hacia dónde se dirige

Por Maria Gilbert y Chris Dolce, meteorólogos de CNN

La tormenta tropical Gabrielle mantiene este sábado su trayectoria hacia el noroeste sobre las aguas del océano Atlántico central con pocos cambios en su intensidad y futura evolución.

El Centro Nacional de Huracanes aún pronostica que Gabrielle se convertirá en huracán el domingo a medida que su desplazamiento lo lleve a adentrarse en lo que denominó un “entorno menos hostil”.

Gabrielle se formó el miércoles, poniendo fin a un inusual periodo de casi tres semanas sin tormentas durante el pico de la temporada de huracanes.

Este sábado más temprano, el centro del sistema se ubicaba a alrededor de 855 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento del norte del Caribe con vientos sostenidos de 85 km/h y ráfagas superiores.

Gabrielle sigue moviéndose hacia el noroeste a cerca de 19 km/h, pero se espera que experimente un giro gradual hacia el nor-noroeste para el domingo, seguido de otro cambio hacia el norte para el domingo por la noche.

El pronóstico estima que el centro de Gabrielle podría pasar al este de las Bermudas este domingo por la noche y el lunes, por lo que insta a las autoridades de la isla a monitorear el progreso de la tormenta.

No se espera que Estados Unidos sufra impactos directos de este sistema, pero podría generar olas en la costa este la próxima semana.

Aunque el Atlántico es lo suficientemente cálido como para fortalecerse, la tormenta ha enfrentado algunos obstáculos atmosféricos que limitan su capacidad para hacerlo rápidamente.

Una tormenta saludable tendría tormentas eléctricas cerca de su centro, pero Gabrielle tiene dificultades debido al aire seco que impide su formación y a los vientos hostiles en niveles superiores, conocidos como cizalladura del viento, que las desgarran.

Gabrielle es la primera tormenta tropical en el Atlántico desde que Fernand se debilitó el 28 de agosto.

Por segunda vez desde 1950, el Atlántico estuvo libre de tormentas del 29 de agosto al 16 de septiembre, según el Dr. Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

La última vez que esto ocurrió fue durante un periodo de calma tras el devastador paso del huracán Andrew por Estados Unidos, en 1992.

La alta presión al norte de este sistema actuará como un timón durante los próximos días, con un movimiento en sentido horario, impulsando la tormenta hacia el oeste-noroeste, que la llevará al norte de las islas del Caribe oriental este fin de semana.

Esa alta presión se debilitará lo suficiente como para virar el sistema más al norte y luego al noreste hacia el Atlántico central a principios de la próxima semana. Bermudas debería seguir vigilando de cerca a Gabrielle, pero parece que esta trayectoria pronosticada debería mantener la mayor parte del impacto de la lluvia y el viento al este del archipiélago.

Tras el paso de la tormenta tropical Gabrielle, el centro de huracanes también está monitoreando otra zona de lluvias y tormentas cerca de las islas de Cabo Verde, en el extremo oriental del Atlántico, con rumbo oeste.

Este sistema no representará una amenaza para tierra firme durante al menos la próxima semana, independientemente de si se convierte en depresión tropical o tormenta, pero podría traer lluvias intensas localizadas a las islas de Cabo Verde en los próximos días.

La séptima tormenta tropical de la temporada generalmente se forma el 3 de septiembre, por lo que este ciclón tropical llega con un retraso de aproximadamente dos semanas.

La mayor parte de la actividad tropical en el Atlántico (depresiones, tormentas y huracanes) ocurre entre mediados de agosto y mediados de octubre. Sin embargo, la mayor parte de septiembre suele ser muy activo, ya que es cuando se combinan múltiples condiciones atmosféricas y oceánicas que facilitan la formación de sistemas tropicales.

Este septiembre ha tenido abundante agua cálida que ha servido como combustible para los problemas tropicales. Las temperaturas superficiales del mar en toda la cuenca son actualmente más cálidas de lo normal y se han mantenido así durante la mayor parte del verano.

Pero de las seis tormentas tropicales de la temporada hasta agosto, solo Erin se ha convertido en huracán. Erin fue un aterrador adelanto de un nuevo orden mundial sobre la intensidad de las tormentas atlánticas a medida que el planeta se calienta.

El Atlántico ha tenido dificultades para producir tormentas este año debido a factores que se encuentran por encima del océano.

El Atlántico tropical ha estado envuelto en aire seco y estable. Este factor puede ayudar a limitar la posibilidad de que sistemas tropicales produzcan ciclones.

Los vientos que matan tormentas en diferentes niveles de la atmósfera, conocidos como cizalladura del viento, también han sido más fuertes de lo habitual para esta época del año en las partes occidental y central del Atlántico.

Estos dos factores atmosféricos han sido un obstáculo para la formación de sistemas tropicales a partir de zonas de tiempo tormentoso que se desplazan desde las costas de África hacia el Atlántico abierto en esta época del año.

El caldo de cultivo para los ciclones tropicales se reduce hacia el oeste, alejándose de África, a medida que se acerca octubre.

El Golfo de México, el Caribe y el Atlántico occidental son focos típicos de formación a finales de la temporada, y dado que estas regiones están más cerca de la tierra, cualquier ciclón tropical que se forme tiene mayor probabilidad de causar impactos peligrosos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta información ha sido actualizada.