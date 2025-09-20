EE.UU. completará acuerdo de TikTok “en los próximos días” y controlará su algoritmo, dice la Casa Blanca

Por Auzinea Bacon y Clare Duffy, CNN

Estados Unidos tendrá control sobre el algoritmo de TikTok en la adquisición de las operaciones de la plataforma de redes sociales en EE.UU., dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el sábado.

“Estamos 100 % seguros de que el acuerdo está cerrado. Ahora solo falta que se firme, y el equipo del presidente está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, dijo Leavitt durante una aparición en “Saturday in America with Kayleigh McEnany”, de Fox News.

Agregó que probablemente el acuerdo se firmará “en los próximos días”, y añadió que los datos y la privacidad de la aplicación en Estados Unidos estarán liderados por la gigante tecnológica Oracle.

Leavitt dijo que los estadounidenses ocuparían seis de los siete asientos en la junta directiva de TikTok.

Los comentarios de Leavitt se producen después de que el presidente Donald Trump dijera el viernes que él y el líder chino Xi Jinping tuvieron “una llamada muy productiva” y avanzaron para finalizar un acuerdo que vendería la mayoría de los activos de TikTok en EE.UU. a inversionistas estadounidenses.

En abril de 2024, el Congreso aprobó una ley que prohibía la popular aplicación de redes sociales, con la salvedad de que TikTok podría continuar sus operaciones en EE.UU. si vendía alrededor del 80 % de sus activos a inversionistas estadounidenses. TikTok estuvo brevemente fuera de servicio en Estados Unidos el 18 de enero, el día antes de que entrara en vigor la Ley de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros y dos días antes de que Trump asumiera la presidencia.

Pero TikTok continuó operando después de que Trump concediera cuatro prórrogas para retrasar el cierre y dar más tiempo a su administración para negociar un acuerdo.

La aplicación cuenta con alrededor de 170 millones de usuarios en EE.UU., muchos de ellos jóvenes —un grupo que ofreció más apoyo al candidato presidencial republicano en las elecciones de 2024 que ese segmento de la población en elecciones anteriores, según Pew Research.

Leavitt confirmó que el acuerdo sería liderado por un consorcio de inversionistas, incluyendo Oracle, Andreesen Horowitz y Silver Lake. Eso podría dejar el 20% restante en manos de inversionistas chinos.

El algoritmo, que determina lo que los usuarios ven en sus feeds “Para ti”, es considerado “la salsa secreta” que ha hecho que la aplicación sea tan popular y tan difícil de replicar para los competidores. ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, había dicho que no consideraba vender la aplicación con o sin el algoritmo.

Las conversaciones entre Estados Unidos y China se habían estancado sobre un posible acuerdo de TikTok después de que Trump impusiera aranceles masivos a productos chinos en abril. Después de que los aranceles bajaron y se reanudaron las conversaciones entre EE.UU. y China, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que tanto Trump como Xi expresaron interés en retomar las discusiones sobre TikTok, aunque aún debían resolverse detalles clave, incluyendo abordar las preocupaciones de seguridad nacional de EE.UU.

El acuerdo previsto sentó las bases para la primera reunión presencial entre Trump y Xi desde que Trump regresó a la presidencia. Se espera que los líderes se reúnan el próximo mes en la Cumbre de APEC en Corea del Sur.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Betsy Klein, de CNN.