“Lo peor que he visto”: las teorías conspirativas sobre Charlie Kirk estallan en línea, desde la izquierda y la derecha

Teorías conspirativas infundadas sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk han explotado en las redes sociales en la semana transcurrida desde el tiroteo, con partidarios de ambos lados impulsando una vertiginosa variedad de afirmaciones a una velocidad raramente vista antes, dicen los expertos.

Se han hecho más de dos millones de publicaciones únicas en X, antes Twitter, que hacen referencia a teorías conspirativas sobre el asesinato de Kirk, según PeakMetrics, una firma independiente de análisis de datos. Esto representa aproximadamente el doble del volumen de publicaciones que utilizan términos similares tras el intento de asesinato del entonces candidato Donald Trump el año pasado en Pensilvania.

La avalancha de afirmaciones no verificadas y desquiciadas por parte de personas influyentes en línea, podcasters y estafadores es ahora algo habitual, después de cualquier noticia impactante o tiroteo masivo.

Pero esta vez, las imágenes gráficas de la muerte de Kirk se viralizaron al instante. Y también hubo implicaciones políticas obvias: Kirk lideró un movimiento juvenil MAGA y fue un imán para muchos liberales, incluso para grupos que lo superaban en la derecha. Además, muchas personalidades de internet se ganan la vida publicando contenido provocador diseñado para generar revuelo.

“Esto es lo peor que he visto”, dijo Bret Schafer, miembro sénior de la Alianza para Asegurar la Democracia, un centro de estudios independiente que rastrea la desinformación. “He visto estos ciclos repetirse una y otra vez, pero la trayectoria ha empeorado. Este es realmente un caso en el que ambas partes han incurrido en un comportamiento irresponsable, por no decir reprensible”.

La noche del tiroteo, antes de que se identificara al sospechoso o se supiera algo sobre su motivo o si había cómplices, el propio Trump culpó del asesinato a la “violencia política de la izquierda radical” y a las “organizaciones que la financian y la apoyan”.

Aliados de Trump como Steve Bannon han impulsado la idea de que Kirk fue asesinado como parte de una amplia conspiración nacional, a pesar de que los investigadores dijeron que creen que el sospechoso, Tyler Robinson, actuó solo. Los expertos liberales han argumentado que Robinson estaba a la derecha política de Kirk, a pesar de la creciente evidencia de que le desagradaban las opiniones conservadoras de éste.

Otros, apoyándose en tropos antisemitas, afirmaron que espías israelíes asesinaron a Kirk porque comenzaba a distanciarse de su tradicional apoyo a Israel. Diversas teorías apolíticas también se han viralizado, incluyendo una sobre un dron supuestamente sospechoso que sobrevolaba el mitin de Kirk, o sobre el desmantelamiento posterior de cámaras cercanas.

Las conspiraciones están floreciendo en medio de –y debido a– un ambiente ya de por sí tenso.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada después del tiroteo reveló que el 71 % de los estadounidenses piensa que la sociedad estadounidense “está rota” y el 66 % está preocupado por la violencia política que afecta a su comunidad. Memetica, una empresa de inteligencia que estudia amenazas, descubrió que las menciones de “guerra civil” y “guerra racial” se incrementaban sustancialmente en plataformas web marginales después del asesinato de Kirk, según datos de CNN.

“Esto siempre iba a ser un catalizador para los peores impulsos de la gente”, dijo Mike Rothschild, autor que ha escrito extensamente sobre teorías conspirativas. “Los seres humanos no están diseñados para ver imágenes gráficas en primer plano de alguien siendo asesinado. Eso alimenta de inmediato las teorías conspirativas. Te hace sentir que no hay nada que hacer”.

Una de las teorías más descabelladas que surgen de la izquierda es que Trump orquestó el asesinato de Kirk para distraer al público del escándalo Jeffrey Epstein, a medida que aumenta la presión para la publicación de archivos que podrían vincular aún más a Trump con el delincuente sexual infantil.

Otras figuras liberales acumularon millones de visitas en X promoviendo afirmaciones infundadas sobre supuestas discrepancias con el manejo del cadáver de Kirk, entre otras teorías.

En los frenéticos días posteriores al arresto de Robinson, los detectives de internet rastrearon su huella digital en busca de pistas sobre sus afiliaciones políticas. Una teoría clave surgió entre los críticos de Trump: Robinson era un “abusador”, un partidario de Nick Fuentes, el nacionalista blanco y negacionista del Holocausto que ha criticado a Kirk durante los últimos años.

“Vi a mucha gente sospechar que [Robinson] odiaba a Kirk porque no era lo suficientemente racista ni antisemita”, dijo Rothschild. “Eso ahora parece extremadamente improbable”.

Una de esas personas fue Heather Cox Richardson, historiadora que escribe uno de los boletines políticos más populares en Substack, con 2,7 millones de suscriptores. En una publicación dominical, ella afirmó que Robinson “no era alguien de izquierdas”, citando a su familia de tendencia republicana, y “parece haber abrazado la extrema derecha, detestando a Kirk por ser insuficientemente radical”.

En respuesta a las preguntas de CNN sobre sus afirmaciones, Richardson dijo en un mensaje de texto el miércoles que “incluí esa oración con base en lo que sabíamos en ese momento”, y agregó: “No estoy casada con ninguna teoría sobre los motivos de Robinson”.

La conexión “groyper” (blancos nacionalistas de derecha como Fuentes) siempre fue, en el mejor de los casos, circunstancial. Y los fiscales revelaron en los documentos judiciales el martes, que la madre de Robinson declaró a la policía que su hijo “empezó a inclinarse más hacia la izquierda” durante el último año. La fiscalía también afirmó que Robinson le dijo a su pareja, una persona transgénero, que le disparó a Kirk porque “estaba harto de su odio”.

Inmediatamente después de que sonó el disparo, antes de que se conocieran los hechos, los expertos observaron cómo personas influyentes de derecha inundaban las redes sociales con declaraciones de que el tirador era demócrata, transgénero o tenía vínculos con Antifa, el grupo antifascista de extrema izquierda.

El presentador de televisión nocturno Jimmy Kimmel también intervino en esta dinámica y dijo el lunes que los aliados de MAGA estaban “tratando desesperadamente de caracterizar a (Robinson) como algo distinto a uno de ellos”. Los funcionarios del Gobierno amenazaron entonces con revocar las licencias de afiliación de ABC en represalia, y la cadena anunció el miércoles que retiraría indefinidamente el programa de Kimmel.

La aliada de Trump, Laura Loomer, sugirió que Robinson podría ser parte de una “célula terrorista”. Otras figuras de derecha también afirmaron Robinson era un “tonto útil” y que el gobierno federal estaba encubriendo una conspiración de largo alcance que involucraba a universidades y grupos liberales, a pesar de que los leales a Trump dirigen el FBI y el Departamento de Justicia.

“No tiene sentido, pero no necesita tenerlo”, dijo Rothschild. “Estas personas están desesperadas por seguir en la conversación. Necesitan publicar estas opiniones controvertidas para vender productos, generar suscripciones y mantener a su audiencia”.

El director del FBI, Kash Patel, inadvertidamente alimentó estas acusaciones de la derecha sobre un encubrimiento gubernamental al publicar información inexacta sobre la investigación, incluido un anuncio prematuro de que el sospechoso había sido capturado por la Policía.

“El FBI cometió muchos errores”, dijo Rothschild. “Eso complica aún más las cosas”.

Los expertos dicen que la teoría más extendida es que Israel mató a Kirk porque éste empezó a suavizar su antiguo apoyo al país a medida que se prolonga la guerra de Gaza.

No hay ninguna evidencia pública que vincule a Israel con el crimen y los líderes israelíes han lamentado públicamente la muerte de Kirk, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien dijo que la teoría de la conspiración es “una locura” y está siendo impulsada por personas que “odian al estado judío”.

PeakMetrics descubrió que esta era “por lejos la teoría de conspiración relacionada con Kirk más grande” que circulaba en X, con más de 1,3 millones de publicaciones, según un informe obtenido por CNN.

Entre quienes difunden esta teoría se encuentra el teórico de la conspiración Alex Jones. y la influencer de derecha, Candace Owens, así como periodistas independientes marginales de extrema izquierda.

Han amplificado las afirmaciones de fuentes dudosas de que, semanas antes de que Kirk fuera asesinado, expresó temor por su vida y les dijo a sus allegados que había sido amenazado por partidarios de Israel, molestos por algunos de sus comentarios recientes. Personas involucradas en este supuesto “intento de chantaje”. Han dicho que estas teorías son falsas, antisemitas y calumniosas.

Los medios de comunicación estatales iraníes se han “aferrado” a esta teoría y la han estado impulsando “se utiliza mucho en línea”, dijo Schafer, de la Alianza para Asegurar la Democracia, que rastrea los intentos de los gobiernos extranjeros para influir en la política estadounidense. (Su grupo fue examinado por los republicanos de la Cámara de Representantes, por sus esfuerzos para combatir la desinformación rusa después de las elecciones de 2016).

“Irán no es el creador de esta teoría, pero la está promoviendo”, dijo Schafer. “Es muy enrevesada y no tiene mucho sentido, dado que Kirk era muy proisraelí. Pero la coherencia y la lógica nunca son un requisito previo para este tipo de propaganda”.

