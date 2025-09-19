Encuentran restos humanos que se cree que corresponden a Travis Decker, el hombre acusado de matar a sus tres hijas

Por Karina Tsui y Alex Stambaugh, CNN

La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan reportó el hallazgo de restos humanos que se cree que pertenecen a Travis Decker, el hombre del estado de Washington acusado de matar a sus tres hijas.

Los restos fueron localizados en una zona boscosa remota al sur de la ciudad de Leavenworth, Washington, informó la oficina del sheriff en un comunicado obtenido por KOMO, afiliada de CNN, y compartido con CNN.

“Si bien aún no se ha confirmado la identificación positiva, los hallazgos preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker”, señala el comunicado.

CNN se ha comunicado con la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. para obtener más detalles.

Se ha llevado a cabo una intensa búsqueda durante meses para encontrar a Decker, acusado de asfixiar a sus tres hijas: Olivia, de 5 años, Evelyn, de 8, y Paityn, de 9. Sus cuerpos fueron encontrados con múltiples bolsas de plástico sobre la cabeza en un campamento abandonado en el estado de Washington, una región remota y pintoresca conocida por sus rutas de senderismo y acampada en zonas rurales.

Las hermanas habían sido reportadas como desaparecidas por su madre días antes cuando Decker no logró traerlas a casa el 30 de mayo después de lo que se suponía que sería una visita de tres horas ordenada por un acuerdo de custodia.

La camioneta de Decker fue encontrada abandonada en la zona del Camping Rock Island, un camping en las Cascadas, el 2 de junio.

Los cuerpos de sus hijas estaban a casi 90 metros de distancia, en un pequeño terraplén, junto con bridas y bolsas de plástico esparcidas por toda la zona, según una declaración jurada de la policía.

Las autoridades también encontraron una huella dactilar ensangrentada en la puerta trasera de la camioneta, así como el perro de Decker.

Las muestras de ADN obtenidas de las bolsas y bridas halladas cerca de sus cuerpos coincidían con el perfil de Decker, según informó la oficina del sheriff. No se encontró ningún otro ADN en las bolsas ni en las bridas, informaron las autoridades en ese momento.

En las semanas transcurridas desde entonces, funcionarios locales, estatales y federales han buscado a Decker , un veterano del ejército experto en supervivencia en la naturaleza, sin saber si todavía está vivo .

Se han utilizado drones, un equipo de aguas rápidas, perros rastreadores de cadáveres e incluso GoPros en la búsqueda de varias agencias, que se ha complicado por el terreno traicionero y el hecho de que Decker tenía una ventaja de tres días.

El sheriff del condado de Chelan, Mike Morrison, declaró previamente a CNN que Decker probablemente escapó a pie, tras dejar su camioneta. También dejó equipo, lo que significa que no estaba preparado a menos que escondiera provisiones en el bosque.

Desde el jueves, las autoridades están procesando el lugar con la ayuda del equipo de respuesta a la escena del crimen de la Patrulla Estatal de Washington, según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan. El examen irá seguido de un análisis de ADN.

CNN también se comunicó con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para obtener más detalles.

La oficina del sheriff afirmó que había estado en contacto con la familia Decker con respecto a sus hallazgos y la investigación.

Esta historia ha sido actualizada.

Cindy VonQuednow, Alaa Elassar, Danya Gainor y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.