Con la saga de Jimmy Kimmel, los medios están aprendiendo lo que pasa cuando das una galleta a un ratón

A finales del año pasado, ABC News gastó US$ 16 millones para resolver una demanda por difamación contra el presidente Trump. En aquel entonces, bastaba con entrecerrar los ojos para ver el sentido comercial del asunto: simplemente paga, pide disculpas y todo esto pasará.

No se está olvidando. Y no lo hará.

En el mundo corporativo estadounidense, las compañías están aprendiendo a las malas que darle a Trump lo que quiere no lo apaciguará, sino que solo le abrirá el apetito. (Parece que algunos han olvidado la sabia sabiduría que sustenta el clásico de Laura Joffe Numeroff de 1985, If You Give a Mouse a Cookie (“Si le das una galleta a un ratón”). Alerta de spoiler: El ratón tiene más exigencias).

En caso de que te lo hayas perdido: En diciembre, ABC acordó donar US$ 15 millones a la biblioteca presidencial de Trump y pagar un millón de dólares en honorarios legales al bufete del abogado de Trump.

También publicó una nota del editor en la que lamentaba una declaración errónea de George Stephanopoulos en directo.

El caso se centró en la definición imprecisa del presentador en torno al veredicto de 2023 que declaró a Trump responsable de abusar sexualmente de E. Jean Carroll en la década de 1990. (Según la ley de Nueva York, Trump no fue declarado responsable de “violación”, como la había caracterizado Stephanopoulos).

Nueve meses después de que ABC cediera en esa pelea, la cadena decidió tirar la toalla en una lucha que ni siquiera había comenzado.

Apenas horas después de que el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, hiciera vagas amenazas de suspender la licencia de transmisión de ABC por los comentarios de Jimmy Kimmel durante su programa, la cadena canceló el show nocturno del comediante de manera indefinida.

ABC no está sola.

Tan solo cinco meses antes del arreglo original con ABC, su rival CBS pagó un acuerdo casi idéntico (US$ 16 millones, que cubrían los honorarios legales y una promesa de donación a la biblioteca presidencial de Trump) para evitar una demanda fácilmente ganable interpuesta por el presidente. ¿Por qué?

El acuerdo con CBS fue visto ampliamente como una concesión por parte de Paramount, la empresa matriz de la cadena, que en ese momento intentaba fusionarse con Skydance Media.

Las empresas y Trump han negado cualquier vínculo entre el acuerdo y la fusión, que se completó el mes pasado.

Las compañías también afirman que la cancelación de “The Late Show With Stephen Colbert” en julio fue puramente una decisión comercial y no una concesión a un presidente al que no le gusta ser el blanco de los ataques de Colbert.

Esa frase de que “son solo negocios” se ha convertido en la defensa preferida de Trump contra las acusaciones de que está atacando la libertad de expresión.

El jueves, Trump y otros republicanos insistieron en que la suspensión de Kimmel fue una decisión motivada por la baja audiencia y no por un castigo a la disidencia.

“Tenía malas calificaciones, más que nada”, dijo Trump. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, se hizo eco de esa opinión, afirmando que Kimmel era simplemente una víctima de las fuerzas del mercado y que la cadena tomaba “decisiones económicas de mercado”.

Pero todavía huele un poco raro.

Si bien la audiencia televisiva nocturna ha disminuido en general, Kimmel y Colbert se han posicionado entre los shows de mayor audiencia entre el grupo demográfico clave de 25 a 54 años.

Los programas también son populares en YouTube y TikTok, que no se tienen en cuenta para la audiencia televisiva. Si bien es cierto que Kimmel y Colbert no generaban suficientes ingresos, es imposible ignorar el momento oportuno en que se tomaron las decisiones.

“No es una decisión comercial. Fue una decisión política, punto”, manifestó el periodista y crítico de medios Jeff Jarvis en una entrevista. “Si Colbert perdía dinero, ¿por qué no lo cancelaron hace un año? ¿Por qué no cancelaron a Kimmel antes? El negocio de la televisión lineal es complicado, es cierto, pero… se podrían producir Colbert o Kimmel a muy bajo costo si la cadena quisiera que fuera rentable”.

Y el propio Trump está empezando a revelar el verdadero motivo.

El jueves en el Air Force One, Trump también pareció alejarse de la línea de la “decisión comercial” y reconocer que realmente no le gusta que se burlen de él y piensa que las licencias de transmisión de las cadenas deberían ser revocadas si transmiten perspectivas abrumadoramente negativas sobre él.

“Cuando tienes una cadena y programas nocturnos y lo único que hacen es atacar a Trump, eso es todo lo que hacen”, dijo. “Tienen licencia. No se les permite hacer eso”.

Para que quede claro, se les permite hacerlo. (O al menos, se les ha permitido.)

Trump añadió que, en última instancia, corresponderá a Carr, el presidente de la FCC que él mismo designó, tomar decisiones sobre las licencias. Sin embargo, Trump ha dejado claro qué ocurre con los funcionarios que no cumplen sus órdenes.

Mientras tanto, la reacción contra ABC y su empresa matriz, Disney, por echar por tierra a un querido comediante ya empieza a cobrar fuerza.

Damon Lindelof, el escritor y productor de programas exitosos como “Lost” de ABC, escribió en Instagram que no trabajará con Disney a menos que Kimmel sea reincorporado.

En las redes sociales, los espectadores indignados están pidiendo un boicot a Disney y sus propiedades, incluido Hulu.

“Hagamos con Disney lo que le hicimos a Target”, escribió Keith Edwards, comentarista de izquierdas, en Threads, refiriéndose a una campaña para boicotear a la cadena tras dar marcha atrás en sus compromisos de diversidad, equidad e inclusión. (Las ventas y las acciones de Target están por los suelos, y el mes pasado anunció la dimisión de su CEO en medio del boicot y otros problemas empresariales).

En resumen: Las empresas estadounidenses se arriesgaron mucho con la teoría de que llevarse bien con Trump, un líder conocido por provocar peleas en redes sociales que pueden hundir las acciones de una firma, les daría buena reputación.

No está funcionando. Carr y Trump no se detendrán con Kimmel. De hecho, Trump ya publicó en redes sociales este jueves que “Jimmy y Seth” (Fallon y Meyers) deberían ser despedidos de NBC. “Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC!”.

Por otra parte, Carr dijo que cree que “valdría la pena” que su agencia “investigue si ‘The View’ y algunos de estos otros shows… todavía califican como programas de noticias genuinos”.

ABC le dio a la administración una galleta de US$ 16 millones. Ahora, Trump viene por su vaso de leche.

“Quienes ceden —como ABC— lo que hacen es darle al acosador un apetito aún mayor”, declaró el senador demócrata Chris Van Hollen a MSNBC el jueves. “Cuando apaciguan al acosador, nos ponen a todos en riesgo”.

