Trayectoria de la tormenta tropical Gabrielle: dónde está y hacia dónde se dirige

Por Maria Gilbert y Chris Dolce, meteorólogos de CNN

La tormenta tropical Gabrielle se formó en el océano Atlántico central, poniendo fin a un inusual período de casi tres semanas sin sistemas durante el pico de la temporada de huracanes.

Gabrielle se formó la mañana de este miércoles a poco más de 1.400 kilómetros de las islas de Sotavento, en el norte del Caribe, con vientos sostenidos de 85 km/h.

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC) indica que Gabrielle podría convertirse en huracán para el sábado mientras avanza hacia el nornoroeste. Aunque las aguas son lo suficientemente cálidas para que se fortalezca, la tormenta enfrentará algunos obstáculos atmosféricos en los próximos días, por lo que aún es incierto qué tan intensa podría llegar a ser.

No se espera que Estados Unidos sufra impactos directos de este sistema, aunque podría generar oleaje en la costa este la próxima semana.

Gabrielle es la primera tormenta tropical en el Atlántico desde que Fernand se debilitó el 28 de agosto.

Por segunda vez desde 1950, el Atlántico estuvo libre de tormentas del 29 de agosto al 16 de septiembre, según el Dr. Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

La última vez que esto ocurrió fue durante un periodo de calma tras el devastador paso del huracán Andrew por Estados Unidos, en 1992.

La alta presión al norte de este sistema actuará como un timón durante los próximos días, con un movimiento en sentido horario, impulsando la tormenta hacia el oeste-noroeste, que la llevará al norte de las islas del Caribe oriental este fin de semana.

El oleaje fuerte y las peligrosas corrientes de resaca serán los principales impactos en esas islas, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Esa alta presión se debilitará lo suficiente como para desviar el sistema más al norte, hacia el Atlántico central. El punto de giro determinará su proximidad a Bermudas, la próxima semana.

Otra zona de lluvias y tormentas emerge de África justo detrás de la depresión tropical siete y podría evolucionar lentamente hacia otro sistema tropical a medida que avanza hacia el oeste por el Atlántico oriental y central en los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes.

Este otro sistema no representa una amenaza inminente para tierra firme durante al menos la próxima semana, independientemente de si se convierte en depresión tropical o tormenta tropical.

La séptima tormenta tropical de la temporada generalmente se forma el 3 de septiembre, por lo que este ciclón tropical llega con un retraso de aproximadamente dos semanas.

La mayor parte de la actividad tropical en el Atlántico (depresiones, tormentas y huracanes) ocurre entre mediados de agosto y mediados de octubre. Sin embargo, la mayor parte de septiembre suele ser muy activo, ya que es cuando se combinan múltiples condiciones atmosféricas y oceánicas que facilitan la formación de sistemas tropicales.

Este septiembre ha tenido abundante agua cálida que ha servido como combustible para los problemas tropicales. Las temperaturas superficiales del mar en toda la cuenca son actualmente más cálidas de lo normal y se han mantenido así durante la mayor parte del verano.

Pero de las seis tormentas tropicales de la temporada hasta agosto, solo Erin se ha convertido en huracán. Erin fue un aterrador adelanto de un nuevo orden mundial sobre la intensidad de las tormentas atlánticas a medida que el planeta se calienta.

El Atlántico ha tenido dificultades para producir tormentas este año debido a factores que se encuentran por encima del océano.

El Atlántico tropical ha estado envuelto en aire seco y estable. Este factor puede ayudar a limitar la posibilidad de que sistemas tropicales produzcan ciclones.

Los vientos que matan tormentas en diferentes niveles de la atmósfera, conocidos como cizalladura del viento, también han sido más fuertes de lo habitual para esta época del año en las partes occidental y central del Atlántico.

Estos dos factores atmosféricos han sido un obstáculo para la formación de sistemas tropicales a partir de zonas de tiempo tormentoso que se desplazan desde las costas de África hacia el Atlántico abierto en esta época del año.

El caldo de cultivo para los ciclones tropicales se reduce hacia el oeste, alejándose de África, a medida que se acerca octubre.

El golfo de México, el Caribe y el Atlántico occidental son focos típicos de formación a finales de la temporada, y dado que estas regiones están más cerca de la tierra, cualquier ciclón tropical que se forme tiene mayor probabilidad de causar impactos peligrosos.

