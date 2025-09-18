Las 5 cosas que debes saber este 18 de septiembre: las dos caras de Miami, Tyler Robinson y tasas de la Fed

CNN Español

Retiran del aire el programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk. La Fed hace el primer recorte de tasas en el mandato Trump 2.0. ¿Por qué esta crisis es diferente a cualquier otra que vivió Maduro en Venezuela? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Miami busca atraer millonarios latinoamericanos con visas EB-5 que otorgan residencia por inversión y empleos. Pero las redadas del ICE y las duras leyes migratorias de Florida chocan con ese plan y despiertan críticas sobre la desigualdad y el futuro del programa en una ciudad mayoritariamente hispana.

La cadena de televisión ABC de Disney retiró del aire “indefinidamente” el programa de entrevistas nocturno de Jimmy Kimmel en medio de una controversia por sus recientes comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk. La decisión sorprendió a su equipo y a los invitados que iban en camino para aparecer en el show.

La Reserva Federal redujo el miércoles las tasas de interés por primera vez desde diciembre para apoyar al debilitado mercado laboral de Estados Unidos. El banco central recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, situándola en un nuevo rango de 4 % a 4,25 %. Es el primer recorte de tasas del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Amenazas militares y el fantasma de una invasión de Venezuela. Parece que ya estuvimos aquí antes. Varias veces. Pero la crisis actual podría ser diferente a cualquiera de las que le tocó vivir a Maduro en sus 11 años de Gobierno o a Chávez en sus 14 años al frente del Palacio de Miraflores.

Destacada por su ambiente de paz y estabilidad, Costa Rica era conocida como “la Suiza de Centroamérica”. Pero hoy lidia con otra realidad, que se refleja en un informe publicado por el Gobierno de Estados Unidos. Allí, este país de cinco millones de habitantes figura como una de las principales vías de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026.

¿Entre qué ciudades es el nuevo vuelo “directo” más largo del mundo?

A. De Shanghái a Buenos Aires

B. De Beijing a Ciudad de México

C. De Bermudas a Bahamas

D. De Santa Marta a La Arenosa

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La incertidumbre de Gabrielle

La tormenta tropical Gabrielle se formó lejos de tierra firme en el océano Atlántico. Los meteorólogos la describen como una tormenta tropical “poco definida” y pronostican pocos cambios en su intensidad durante los próximos días, pero advierten que podría intensificarse durante el fin de semana.

Premios Latin Grammy 2025: los nominados en las categorías principales

El músico puertorriqueño Bad Bunny es el artista con más nominaciones en los Latin Grammy de 2025, con 12 por su álbum “Debí tirar más fotos”, incluyendo mejor álbum del año así como mejor grabación del año y mejor canción del año con las canciones “Baile inolvidable” y “DTMF”.

Encuentran “barco fantasma” que se hundió hace 140 años en el lago Michigan

Un “barco fantasma” que se hundió en el lago Michigan hace casi 140 años y que había eludido varios intentos de búsqueda en las últimas cinco décadas fue hallado, según investigadores de la Asociación de Arqueología Submarina de Wisconsin.

16.500

El calor generado por el cambio climático causó 16.500 muertes adicionales en Europa este verano, según un nuevo estudio.

“El último episodio de este conflicto (…) ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indescriptible de cientos de miles de inocentes y la devastación total de Gaza”

—El rey Felipe VI de España condenó el “sufrimiento indescriptible” de los palestinos en Gaza durante una visita a Egipto esta semana.

Tras 45 años de búsqueda, esta madre pudo abrazar de nuevo a sus hijas gemelas

María Verónica Soto, de 64 años, y sus hijas gemelas, María Beatriz y Adelia Rose Mereu Chessa, se reunieron por primera vez después de 45 años. El emotivo encuentro se produjo en la ciudad chilena de Concepción, luego de que las gemelas, que hoy tienen 46 años, regresaran de Italia, donde crecieron.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. China Eastern Airlines comenzó a vender boletos para su nueva ruta que conecta Shanghái y Buenos Aires, en lo que la aerolínea promociona como “el vuelo directo más largo del mundo”.

