La defensa de Rafael Caro Quintero pide aliviar condiciones de aislamiento y la Fiscalía insiste en la complejidad del caso

La defensa de Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, reclamó en una audiencia en Nueva York que se reduzcan las estrictas medidas de aislamiento impuestas a su cliente, mientras la Fiscalía sostuvo que el proceso sigue siendo “complejo” por la magnitud de las pruebas en su contra.

Los fiscales también confirmaron que no solicitarán la pena de muerte contra el narcotraficante mexicano, enviado a EE.UU. en febrero y acusado por la muerte del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

En la breve sesión ante el juez federal Frederic Block, que contó con interpretación al español para los presentes, se discutió la solicitud de Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos”, para modificar o levantar sus Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés), que incluyen condiciones de alta seguridad y aislamiento.

Los abogados de Caro Quintero remarcaron durante toda la sesión que a su cliente se le debe rebajar o eliminar ese exhaustivo protocolo de seguridad porque no representa una amenaza de tal magnitud. El defensor Mark DeMarco detalló que está recluido actualmente en una celda de 3,3 metros cuadrados en la que el equipo legal ni siquiera puede reunirse con él para preparar adecuadamente el caso.

La defensa buscará resolver estas preocupaciones directamente con la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y presentará un reporte en la próxima audiencia, prevista para el 16 de octubre de 2025.

La corte designó el caso como “complejo” para propósitos de un juicio rápido. La Fiscalía también informó que continuará entregando pruebas y documentos conforme estén disponibles.

Si la defensa y la Fiscalía llegaran a un acuerdo de culpabilidad, la presentación de una posible declaración se coordinaría con el juez asignado.

Pero si no se alcanza un entendimiento entre la defensa y el Gobierno estadounidense, se avanzaría hacia un juicio altamente mediático. El juez estableció otra audiencia para el 19 de marzo, complementaria a la de octubre, para actualizar el estado del caso.

Caro Quintero, acusado en EE.UU. de dirigir una empresa criminal; asesinato, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico, se declaró inocente en febrero.

