El ministro de Finanzas de ultraderecha de Israel sugiere que habrá “bonanza” inmobiliaria en Gaza tras la guerra

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que en Gaza podría haber una “bonanza” inmobiliaria y afirmó que estaba hablando con Estados Unidos sobre cómo dividirse el enclave devastado por la guerra.

En la Cumbre de Renovación Urbana en Tel Aviv celebrada el miércoles, el ministro de ultraderecha dijo que Israel y EE.UU. pagaron “mucho dinero por la guerra, así que necesitamos compartir porcentajes de las ventas de tierras en Gaza”.

Smotrich también aseguró que ya había iniciado negociaciones con EE.UU. sobre cómo dividir Gaza, y afirmó que existe un plan de negocios al respecto que está “en el escritorio del presidente (Donald) Trump”.

CNN pidió comentarios a la Casa Blanca, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

“Hemos completado la fase de demolición, que siempre es la primera fase de la renovación urbana; ahora tenemos que construir”, dijo.

Las declaraciones de Smotrich llegan después de comentarios similares del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, también de ultraderecha, quien dijo el lunes que planeaba construir un “magnífico vecindario” para agentes israelíes en Gaza después de que concluya la operación en Ciudad de Gaza.

Trump ha dicho previamente que veía a Gaza como un “gran sitio inmobiliario” y propuso expulsar a 2,1 millones de palestinos del territorio antes de transformarlo en una “Riviera” que pertenezca a EE.UU.

En febrero, el presidente estadounidense incluso publicó en su cuenta de Truth Social un video —que parece haber sido creado con inteligencia artificial generativa— en el que se promovía la transformación de Gaza en un complejo turístico similar a los de los estados del golfo Pérsico, con una estatua dorada de sí mismo, un Elon Musk comiendo hummus y líderes estadounidenses e israelíes sin camisa descansando en la playa. La propuesta recibió una condena generalizada de la comunidad internacional.

La ultraderecha israelí ha buscado desde hace tiempo desplazar a los palestinos de Gaza, una perspectiva que críticos han señalado equivaldría a una limpieza étnica.

El temor por la situación en Gaza sigue creciendo, ya que Israel dijo que ha comenzado una invasión planificada de la Ciudad de Gaza, la más grande del enclave, lo que está empujando a más de un millón de residentes hacia zonas superpobladas más al sur de la franja.

Hasta este miércoles, tanques israelíes estaban posicionados en las afueras de Ciudad de Gaza antes de la operación terrestre planificada, según testigos presenciales e imágenes satelitales.

