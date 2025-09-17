Sube a 19 el número de muertos por la explosión de un camión de gas en la Ciudad de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A casi una semana de la explosión de un camión que transportaba gas en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, el número de personas fallecidas por estos hechos subió a 19 la noche de este martes, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de la capital mexicana.

Entre las víctimas están Alicia Matías Teodoro, la abuela que sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo tras proteger a su nieta de las llamas; Misael Cano Rodríguez, quien era trabajador de imagen urbana de la Alcaldía Iztapalapa; y Ana Daniela Barragán Ramírez, quien era estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según han informado las autoridades.

La Secretaría de Salud capitalina dijo en su reporte de la noche de este martes que 32 personas siguen hospitalizadas en diferentes centros médicos y 33 más han sido dadas de alta.

El estallido del vehículo que transportaba un tanque con 49.500 litros de gas —que en México son conocidos como “pipas”— ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre en la zona de Puente de la Concordia, un distribuidor vial cerca de los límites de la Ciudad de México con el Estado de México.

Las autoridades consideran que el camión se volcó presuntamente por ir a exceso de velocidad, lo que provocó que el combustible se fugara y estallara. Las llamas alcanzaron una treintena de vehículos.

El conductor de la pipa se encuentra entre las personas aún hospitalizadas. La Fiscalía ha dicho que investiga los posibles delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad.

La empresa dueña del vehículo, Transportadora Silza, dijo la semana pasada que se hará responsable de las consecuencias del accidente, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México ha prometido dar apoyo a las familias afectadas.

