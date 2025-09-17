La visita de Trump al Reino Unido: entre la pompa real en Windsor y las protestas en Londres

Por Nic Robertson, Vasco Cotovio, Catherine Nicholls, Isa Soares y Char Reck, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, llegaron al Reino Unido en la noche del martes y este miércoles pasaron el día en el Castillo de Windsor, en la que fue su segunda visita de Estado al país.

El rey Carlos III y la reina Camila dieron la bienvenida a los Trump y los acompañaron en un recorrido en carruajes, antes de un almuerzo en el Salón de Estado. Trump también depositó una ofrenda floral en la tumba de la reina Isabel II. El príncipe William y Catherine, princesa de Gales, se reunieron en privado con la pareja presidencial, en un encuentro que una fuente real describió a CNN como “cálido y amistoso”.

La ceremonia incluyó honores militares, la interpretación de los himnos nacionales de ambos países y una revista a la guardia de honor por parte de Trump y el monarca. La jornada concluyó con el sobrevuelo de los Red Arrows, el equipo acrobático de la Real Fuerza Aérea, después de que se cancelara por mal tiempo un desfile aéreo conjunto de aviones F-35 del Reino Unido y Estados Unidos.

Mientras Trump participaba en las ceremonias en Windsor, cientos de manifestantes se reunieron en el centro de Londres para protestar contra su visita. Con pancartas que decían “deshazte de Trump” y “detén a Trump”, los asistentes también levantaron letreros con mensajes más duros, como “no al régimen fascista de Trump” y “la cosa más desagradable en Londres desde la peste”.

Algunos se disfrazaron de líderes internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el influencer Andrew Tate, portando carteles que decían “criminales de guerra por Trump” o “misóginos por Trump”. Otros recordaron su relación pasada con Jeffrey Epstein, el agresor sexual convicto ya fallecido, con imágenes proyectadas en edificios y pancartas alusivas.

También hubo mensajes relacionados con la guerra en Gaza. “Este hijo de un sobreviviente del Holocausto dice: detengan el genocidio en Gaza”, se leía en uno de los carteles, en referencia a una investigación independiente de Naciones Unidas que concluyó que Israel está cometiendo genocidio, acusación rechazada por el Gobierno israelí.

Las autoridades británicas mantuvieron a Trump alejado de las protestas. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de visitas de Estado, que suelen desarrollarse en Londres y con el Palacio de Buckingham como escenario, gran parte de la agenda se concentró en Windsor, a unos 40 kilómetros de la capital.

Jasmine El-Gamal, exasesora del Pentágono, le dijo a Isa Soares, de CNN, que la visita de Trump “podría ser una oportunidad para que el primer ministro, Keir Starmer, mejore su imagen después de semanas difíciles”.

“Él no intenta amonestarlo. Intenta hacerlo sentir importante y poderoso, que es lo que al presidente Trump le gusta sentir”, señaló en Londres. “Y creo que hemos visto los frutos de eso para el Reino Unido en lo que respecta a los aranceles, así como en inteligencia artificial y tecnología”.

Según El-Gamal, la relación positiva entre Starmer y Trump podría brindarle al primer ministro una victoria tangible gracias a la asociación, citando que se prevé que los acuerdos entre Estados Unidos y el Reino Unido generen miles de empleos británicos. “Esto es algo que el primer ministro Starmer puede exhibir y decir: ‘Yo hice esto, lo hice por el país, creé estos empleos y atraje este dinero’”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la popularidad de Trump entre sectores de derecha y ultraderecha podría complicar aún más a Starmer, en un país que enfrenta un debate inmigratorio volátil, que llevó a más de 100.000 manifestantes a las calles de Londres el fin de semana pasado. “Me pareció realmente fascinante ver cómo en los próximos días la visita del presidente incide en las tensiones en el Reino Unido”, añadió.

