Estos son los mensajes que, según los fiscales, Tyler Robinson envió a su compañero de departamento tras matar a Charlie Kirk

El presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, supuestamente intercambió mensajes de texto con la persona con quien vivía el día del tiroteo y discutió sobre su rifle, el posible motivo y otros detalles de la planificación del atentado, según los documentos de acusación publicados el martes por funcionarios del condado de Utah.

Esa persona le contó a la Policía sobre una nota que había dejado Robinson debajo de un teclado, que decía: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”. La Policía dice que encontró una foto de la nota.

En la presentación judicial, los fiscales describieron a la persona que vivía con el sospechoso como “un hombre biológico que mantenía una relación romántica con Robinson”.

Esa persona proporcionó sus mensajes de texto a la Policía, según los documentos.

La persona fue alertada sobre la nota mediante un mensaje de texto de Robinson, lo que dio lugar al siguiente intercambio, que CNN transcribió de los documentos de la acusación:

