¿Cuánto dinero ganó Armand “Mondo” Duplantis por su nueva medalla de oro en el Mundial de Atletismo?

Armand “Mondo” Duplantis sigue haciendo historia en la disciplina del salto con pértiga.

El sueco de 25 años ganó la medalla de oro en el Mundial de Atletismo disputado en Japón y, al mismo tiempo, sumó su récord del mundo número 14.

Desde que superó la marca mundial por primera vez el 8 de febrero de 2020, Duplantis ha conseguido romper su propia marca en 13 ocasiones más, y en cada una de estas le ha sumado un centímetro de altura.

En lo que va de 2025, el sueco ya rompió cuatro veces su propio récord. Su mejor salto hasta el momento es el del Mundial de Atletismo de Tokio, donde registró una altura de 6,30 metros.

“Creo que es mi mejor temporada. He roto una mayor cantidad de récords mundiales que en otros años, por lo que estoy claramente muy feliz. Me siento muy bien físicamente. No he tenido el tiempo para procesar toda esta campaña, quiero decir, como un todo. Incluso parece que aún no ha terminado. Recién termina. Pero estoy muy agradecido, y sí, esta es la mejor temporada que he realizado hasta el momento”, indicó Duplantis tras conseguir la medalla de oro en el salto con pértiga en Tokio.

La gloria deportiva no es el único incentivo que Mondo Duplantis tiene a la hora de buscar superar sus propias marcas mundiales.

World Athletics (WA), la organización que supervisa todos los eventos relacionados al atletismo a nivel mundial, anunció nuevos incentivos económicos para los deportistas a partir de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La WA entregó un premio de US$ 50.000 a Duplantis por conseguir la medalla de oro en el salto con pértiga en París 2024, donde ganó con un salto de 6,25 metros.

En el Mundial de Atletismo 2025, la WA no solo vuelve a entregar premios por la obtención de medallas, sino que también otorga un bonus a los deportistas que consigan récords del mundo.

Por su nueva medalla de oro, Duplantis se ganó un premio de US$ 70.000 y por el nuevo récord otros US$100.000.

Es decir que, con solo dos de sus marcas, una vez que se confirme su récord de 6,30 metros, el sueco se llevará un total de US$ 220.000, solo contando dos de las 14 marcas que ha conseguido en su carrera. Pero Duplantis no descarta la posibilidad de seguir superando sus límites.

“Creo que depende. Si soy honesto, probablemente voy a elevar la vara un centímetro más de lo que sea mi registro antes del próximo Mundial de Atletismo. Esa es la respuesta simple y, probablemente, la respuesta correcta también”, dijo Duplantis en Tokio.

6,17 metros – 8 de febrero de 2020

6,18 metros – 15 de febrero de 2020

6,19 metros – 7 de marzo de 2022

6,20 metros – 20 de marzo de 2022

6,21 metros – 24 de julio de 2022

6,22 metros – 25 de febrero de 2023

6,23 metros – 17 de septiembre de 2023

6,24 metros – 20 de abril de 2024

6,25 metros – 5 de agosto de 2024

6,26 metros – 25 de agosto de 2024

6,27 metros – 28 de febrero de 2025

6,28 metros – 15 de junio de 2025

6,29 metros – 12 de agosto de 2025

6,30 metros – 15 de septiembre de 2025

