Coachella 2025 tendrá como artistas principales a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G

Los amantes de la música, vestidos con atuendos desérticos tan llamativos como poco prácticos, regresarán a Coachella el próximo abril, donde el festival ofrecerá algo para casi todos los gustos.

El Festival de Música y Artes de Coachella se llevará a cabo del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, con Sabrina Carpenter como artista principal del viernes, Justin Bieber el sábado y Karol G el domingo, anunciaron los organizadores este martes.

Otros artistas programados incluyen a Central Cee, David Byrne, The Stokes, Katseye, Teddy Swims, Addison Rae, Sexyy Red, The XX, Iggy Popp y Young Thug.

“Los pases estarán a la venta el viernes 19 de septiembre a las 11:00 a.m., hora del Pacífico. Regístrate ahora para obtener acceso”, señala un anuncio en la cuenta de Instagram de Coachella.

YouTube volverá como socio exclusivo de transmisión en vivo para ambos fines de semana de Coachella en el canal oficial de YouTube.

Para más información, visita www.coachella.com

