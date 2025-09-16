Acusan de homicidio a Tyler Robinson por el ataque a Charlie Kirk: los fiscales pedirán la pena de muerte

Por Chris Boyette, CNN

Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, ha sido formalmente acusado de homicidio agravado, dos cargos de obstrucción a la justicia y descarga agravada de un arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor, según informó el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, en una conferencia de prensa este martes.

Gray dijo que tiene la intención de solicitar la pena de muerte.

Robinson, de 22 años, tiene programada una audiencia virtual ante el tribunal para este martes a las 5 p.m., hora de Miami. Será su primera comparecencia ante la Justicia desde su arresto.

Hasta el momento, el sospechoso ha permanecido detenido sin derecho a fianza y no está claro si cuenta con un abogado.

CNN está revisando los documentos del caso.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

