Revelan cuáles eran las 15 canciones favoritas de David Bowie

No debería sorprender a nadie que David Bowie tuviera un gran gusto musical.

El nuevo Centro David Bowie, que abrirá en el V&A East Storehouse de Londres, contará con una exposición que incluye una lista de algunas de las canciones favoritas de Bowie, según Rolling Stone.

“Memo para programa de radio — lista de discos favoritos” formará parte de la exhibición e incluye las siguientes canciones:

Ralph Vaughan Williams – “Fantasia on a Theme by Thomas Tallis”

Richard Strauss – “Four Last Songs”

Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – “Right Now Right Now”

Little Richard – “True Fine Mama”

The Hollywood Argyles – “Sho Know a Lot About Love”

Miles Davis – “Some Day My Prince Will Come”

Charles Mingus – “Ecclusiastics”

Jeff Beck – “Beck’s Bolero”

Legendary Stardust Cowboy – “I Took a Trip on a Gemini Spaceship”

The Beatles – “Across the Universe”

Ronnie Spector – “Try Some, Buy Some”

Roxy Music – “Mother of Pearl”

Edgar Froese – “Epsilon in Malaysian Pale”

The Walker Brothers – “The Electrician”

Sonic Youth – “Tom Violence”

La apertura del centro coincide con el lanzamiento de una caja de 12 discos, “David Bowie 6. I Can’t Give Everything Away (2002 to 2016)”.

Bowie murió en 2016 a los 69 años, tras una batalla de 18 meses contra el cáncer.

