Trump ha subido la temperatura tras el asesinato de Kirk. El gobernador Spencer Cox intenta bajarla

Análisis de Aaron Blake, CNN

Durante las aproximadamente 40 horas transcurridas entre el asesinato de Charlie Kirk y el anuncio de este viernes de la detención de un sospechoso, la derecha frenó las acusaciones.

Algunos republicanos, comentaristas e influencers de derecha hablaron de “guerra” y de la radicalización de su bando como respuesta. El presidente Donald Trump, quien había insinuado medidas enérgicas contra izquierdistas y organizaciones liberales a las que culpaba infundadamente de la violencia política, culminó la mañana de este viernes sugiriendo que los extremistas conservadores se han radicalizado por razones legítimas, al tiempo que afirmaba que “los radicales de izquierda son el problema”.

En un momento en que políticos y presidentes suelen llamar a la calma y la unidad, su retórica echó leña al fuego. Y era fácil prever cómo eso podría conducir a situaciones aún más desagradables.

Pero la tragedia en Utah también ha puesto de relieve al gobernador de Utah, Spencer Cox, un republicano que lleva años abogando por el enfoque contrario: una política más civilizada y menos agresiva. Y durante las últimas 24 horas, ha aprovechado el momento.

Durante dos conferencias de prensa, la noche del jueves y la madrugada del viernes, Cox fue quien más habló. Aprovechó ese tiempo para proyectar un mensaje muy diferente al de Trump y las principales figuras del movimiento MAGA.

En un momento dado, denunció explícitamente la tendencia a “señalar al otro bando”, algo que Trump y otros han hecho repetidamente.

“Podemos devolver la violencia con violencia. Podemos devolver el odio con odio. Y ese es el problema de la violencia política”, dijo Cox. “Se propaga, porque siempre podemos señalar al otro bando.

“Y en algún momento, tenemos que encontrar una salida, o se pondrá mucho, mucho peor”.

En otro momento, Cox enfatizó que “hay una persona responsable de lo que sucedió aquí”, un contrapunto a quienes, como Trump, especulaban con culpar a la retórica de la izquierda política incluso antes de que hubiera un sospechoso.

Los investigadores siguen trabajando para comprender mejor las motivaciones del sospechoso. Cox declaró este viernes que un familiar les comentó a las autoridades que la persona bajo custodia se había vuelto más política en los últimos años, y en al menos una conversación mencionó a Kirk y “por qué no les gustaba él ni sus puntos de vista”.

(Y algunos en la izquierda han reaccionado con entusiasmo al asesinato de Kirk, pero esto ha provenido casi exclusivamente de usuarios de internet al azar, en lugar de figuras políticas de alto perfil).

Cox se aseguró de citar una serie de comentarios del propio Kirk en los que defendía la importancia del perdón, la no violencia y no dejarse llevar por la ira en internet.

“¿Intensificamos la situación o buscamos una salida?”, preguntó Cox. “Y, de nuevo, es una elección. Es una elección, y cada uno de nosotros tiene derecho a tomarla”.

La noche anterior, Cox había instado a la gente a desconectarse de las redes sociales y citó a adversarios extranjeros, nombrando específicamente a Rusia y China, quienes, según él, intentaban fomentar la violencia con desinformación.

“Les animo a ignorarlos, a apagar esas transmisiones y a pasar un poco más de tiempo con nuestras familias”, dijo Cox.

El viernes añadió: “Animo a la gente a desconectarse, a desconectarse, a tocar el césped, a abrazar a un familiar, a salir y a hacer el bien en su comunidad”.

Todo esto está muy en consonancia con la marca política de Cox. En la Asociación Nacional de Gobernadores, él y el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, han encabezado la campaña “Disagree Better” (Discrepar mejor), centrada en un diálogo político más sano.

Al final de su campaña a la gobernación de 2020, Cox incluso grabó un anuncio con su oponente demócrata en el que ambos candidatos enfatizaban la política cívica y Cox hablaba de la necesidad de una “transición pacífica del poder”, apenas unas semanas antes de que Trump comenzara a intentar revertir su derrota de 2020.

Esta actitud ha puesto a Cox en conflicto con Trump en ocasiones. El gobernador republicano, por ejemplo, instó a Trump en mayo a adoptar un estilo más conciliador.

“Creo que si estuviera aquí, les diría que no es su principal prioridad”, dijo Cox en aquel momento, y añadió: “Creo que cuando ha tenido oportunidades de reflexionar y cambiar de rumbo para unir a la gente, puede ser realmente bueno en ello”.

Cox ha dicho que no votó por Trump en 2016 y 2020. Y en 2024, dijo que tampoco lo haría. Pero se retractó tras el primer intento de asesinato contra Trump, afirmando que el entonces candidato republicano tenía “la oportunidad de hacer algo que ninguna otra persona en la tierra puede hacer ahora mismo: unificar y salvar a nuestro país”.

Queda por ver si Cox puede ayudar a bajar la temperatura en este momento. Las emociones siguen muy a flor de piel, y en la medida en que se instala la percepción de una violencia política desproporcionada, es difícil que la gente la supere.

Pero parece que Cox decidió ser el principal protagonista de las conferencias de prensa de los últimos dos días, incluso junto al director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios. Esto ocurrió justo cuando algunos en la derecha han comenzado a instar a Trump y a sus aliados a moderar su retórica.

Y poco después de la conferencia de prensa de este viernes, Cox se ganó elogios de todo el espectro político.

“Sé que este tipo es republicano”, dijo el senador demócrata Brian Schatz este viernes por la mañana en X, “pero te juro que podrías ganar todos los votos electorales con este mensaje en (20)28”.

