Sube a 10 el número de personas fallecidas por la explosión de un camión que transportaba gas en la Ciudad de México

Mauricio Torres, CNN en Español

El número de personas fallecidas por la explosión de un camión que transportaba gas el miércoles en la Ciudad de México subió a 10 este viernes, informó el Gobierno de la capital mexicana.

A dos días de que ocurrió el estallido, que dejó cerca de un centenar de lesionados, 54 siguen hospitalizados en diferentes centros —algunos en estado crítico— y 22 ya fueron dados de alta, dijo el Gobierno, que prevé dar a conocer actualizaciones a lo largo del fin de semana según cambie la situación de los afectados.

La explosión se registró la tarde del miércoles en la zona de Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa, una localidad del oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Gobierno y la Fiscalía local, las primeras investigaciones indican que el camión que transportaba el gas —que en México son conocidos como “pipas”— se volcó en la vialidad, lo que provocó una fuga de combustible y un estallido que alcanzó a más de 30 vehículos.

Las autoridades consideran que la volcadura pudo haber sido causada porque la pipa viajaba con exceso de velocidad.

El conductor, quien está entre los heridos, se encuentra bajo custodia, dijo la Fiscalía el jueves.

Mientras las investigaciones y la atención médica a los lesionados siguen su marcha, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha dicho que su administración apoyará con recursos a las familias de los afectados y trabajará en un protocolo para el transporte de materiales peligrosos.

