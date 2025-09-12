El príncipe Harry hace una visita sorpresa a Kyiv tras su viaje a Gran Bretaña

Por Jessie Yeung y Daria Tarasova-Markina, CNN

El príncipe Harry, duque de Sussex, realizó una visita sorpresa a la capital ucraniana, Kyiv, dijeron a CNN este viernes dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La visita se produce después de que Harry realizara un viaje en solitario a Gran Bretaña a principios de semana, durante el cual se reunió con su padre, el rey Carlos III, para su primer encuentro cara a cara en 19 meses.

La noticia del viaje sorpresa fue primicia de The Guardian, que afirmó que acompañó a Harry en el viaje en tren a Kyiv.

Según el informe de The Guardian, Harry realizó la visita después de una invitación del gobierno ucraniano y se espera que detalle nuevas iniciativas con su fundación Invictus Games para apoyar la rehabilitación de los ucranianos heridos.

Harry sirvió casi una década en el Ejército y, como muchos miembros de la realeza, está involucrado en varias causas y patrocinios de organizaciones benéficas, incluidas aquellas que ayudan a los soldados.

En 2014, fundó los Juegos Invictus, una competición deportiva internacional para veteranos heridos y militares. También se ha reunido con veteranos heridos en otros países, incluyendo una gira por Nigeria el año pasado.

Ya había visitado Ucrania anteriormente, realizando un viaje inesperado a principios de abril para reunirse con víctimas de la guerra en la ciudad occidental de Lviv.

Este miércoles, mientras estaba en Gran Bretaña, su oficina dijo que su fundación donaría US$ 500.000 para apoyar a los niños de Gaza y Ucrania, informó Reuters .

